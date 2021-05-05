İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan kimdir?

İlayda Alişan gündemin en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Fox ekranlarının sevilen dizisi Masumiyet'te sergilediği başarılı performans ile dikkat çeken İlayda Alişan daha önce Çukur dizisinde de rol almıştı. İşte, İlayda Alişan'ın hayatı hakkında merak edilenler...

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Masumiyet dizisi Ela karakteri ile gündemde olan İlayda Alişan Bilgi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde eğitimine devam etmektedir. Oyunculuk kariyerine reklam filmleri ile başlayan İlayda Alişan, 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile tanınmıştır. İlayda Alişan daha sonra Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı, Bana Sevmeyi Anlat, Çukur dizilerinde rol almıştır.

2019-2020 yılları arasında Netflix orijinal dizisi Hakan: Muhafız'da Aylin karakterine hayat veren Alişan aynı yıl Şampiyon'un kadrosuna katıldı. İlayda Alişan ayrıca, 2021 yılında Gain'in orijinal dizisi Terapist'te Özlem karakterini canlandırıyor.



