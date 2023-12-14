İlayda Şeker imaj değiştirdi! Görenler tanımakta zorlandı

Survivor 2021 yarışmasının şampiyonu İsmail Balaban yarışmada nişan atıp zor günler geçirmişti. Balaban yarışma sonrası ise yarışmadaki arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkili bir süre önce şaşalı bir düğünle evlendi.

Survivor yarışmacılarından olan İlayda Şeker sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Eşiyle mutlu anlarına sayfasında sık sık yer veren eski yarışmacı imaj değişikliğine gitti.

Sarı saçlarıyla tanınan Survivor İlayda saçlarını koyuya çevirdi. Görenlerin tanımakta zorlandığı İlayda Şeker'e takipçilerinden "Çok güzel olmuş", "Sanki sen değilsin gibi" yorumları geldi.





