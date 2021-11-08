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  4. İlayda Şeker, İsmail Balaban'dan uzak kalamıyor! Ailesinden ayrılıp Pehlivan'a koştu!

İlayda Şeker, İsmail Balaban'dan uzak kalamıyor! Ailesinden ayrılıp Pehlivan'a koştu!

08.11.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'dan sonra aşk yaşamaya başlayan İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın ilişkisi, doludizgin devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ailesinin yanına Nevşehir'e giden İlayda Şeker, Balaban'ın hasretine daha fazla dayanamadı.

İlayda Şeker, İsmail Balaban'dan uzak kalamıyor! Ailesinden ayrılıp Pehlivan'a koştu!

Birkaç gün önce ailesini görmek için Nevşehir'e giden İlayda Şeker, sevgilisi İsmail Balaban'dan daha fazla ayrı kalamadı. Şeker, Balaban'ın memleketi Antalya Elmalı'ya uçtu.

İsmail Balaban ve İlayda Şeker aşkı, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Instagram'da birbirlerini yorumsuz bırakmayan çift, farklı şehirlerde kalmamaya özen gösteriyor.

İlayda Şeker, İsmail Balaban'dan uzak kalamıyor! Ailesinden ayrılıp Pehlivan'a koştu!

İlayda Şeker, ilk fırsatta Nevşehir'deki anne babasının yanından ayrılarak, Balaban'ın köyüne gitti. Şeker o anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

İlayda Şeker, İsmail Balaban'dan uzak kalamıyor! Ailesinden ayrılıp Pehlivan'a koştu!

İlayda Şeker, İsmail Balaban'dan uzak kalamıyor! Ailesinden ayrılıp Pehlivan'a koştu!

İlayda Şeker, İsmail Balaban'ın isteği üzerine, Instagram hesabındaki cesur pozlarını silmişti.

İlayda Şeker, İsmail Balaban'dan uzak kalamıyor! Ailesinden ayrılıp Pehlivan'a koştu!


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Anahtar Kelimeler:
survivor İsmail Balaban
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