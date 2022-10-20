İlayda Şeker 'nişan provası' diyerek paylaştı! İsmail Balaban yanında ayrılmadı

Survivor 2021'de şampiyon olan İsmail Balaban yarışma sonrasında İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başladı. Uzun zamandır aşk yaşayan Survivor İlayda ve İsmail Balaban'ın ne zaman evlenecekleri merak ediliyordu.

Yarışmada nişan atan İsmail Balaban ve yeni aşkı evlilik hazırlıklarına başladı. İlayda Şeker nişan için provaya sevgilisiyle gitti.

Denediği elbiselerle poz veren İlayda Şeker o anları da sosyal medyadan paylaştı. Hayranlarını heyecanlandıran çift nişan alışverişi için hep birlikte hareket ediyor.

Çift düğün tarihlerini ise açıklamıyor.

