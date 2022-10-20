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  4. İlayda Şeker 'nişan provası' diyerek paylaştı! İsmail Balaban yanında ayrılmadı

İlayda Şeker 'nişan provası' diyerek paylaştı! İsmail Balaban yanında ayrılmadı

20.10.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor sonrası aşk yaşamaya başlayan İlayda Şeker ve İsmail Balaban nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Çift nişan için hazırlıklara başladı. İlayda Şeker 'nişan provası' diyerek elbise denemesi yaptığı anları paylaştı. İsmail Balaban ise sevgilisini yalnız bırakmadı.

İlayda Şeker 'nişan provası' diyerek paylaştı! İsmail Balaban yanında ayrılmadı

Survivor 2021'de şampiyon olan İsmail Balaban yarışma sonrasında İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başladı. Uzun zamandır aşk yaşayan Survivor İlayda ve İsmail Balaban'ın ne zaman evlenecekleri merak ediliyordu.

Yarışmada nişan atan İsmail Balaban ve yeni aşkı evlilik hazırlıklarına başladı. İlayda Şeker nişan için provaya sevgilisiyle gitti.

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Denediği elbiselerle poz veren İlayda Şeker o anları da sosyal medyadan paylaştı. Hayranlarını heyecanlandıran çift nişan alışverişi için hep birlikte hareket ediyor.

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Çift düğün tarihlerini ise açıklamıyor.

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