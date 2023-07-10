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  4. İlayda Şeker pehlivan eşini övdü! "İsmail Balaban'ın eşi olmak..."

İlayda Şeker pehlivan eşini övdü! "İsmail Balaban'ın eşi olmak..."

10.07.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, İsmail Balaban'ı mağlup eden Yusuf Can Zeybek kazandı. Survivor İlayda Şeker kocasının yarıştığı anlardan bir paylaşım yaparak "Sana bir kere daha hayran kaldım" dedi.

2013 ve 2017 yıllarında altın kemer kuşanan İsmail Balaban'la 2021 yılından bu yana Kırkpınar'da baş boyunda güreşen Yusuf Can Zeybek, yakın tarihte 24. Kumluca Yağlı Güreşleri ile 2. Kaş Yağlı Güreşleri'nde karşı karşıya gelmiş, bu müsabakaları Balaban kazanmıştı. 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ise başpehlivanlığı, İsmail Balaban'ı mağlup eden Yusuf Can Zeybek kazandı.

Survivor'da tanışıp evlendiği eşi İlayda Şeker pehlivan eşini yere göre sığdıramadı. "Aslan kocam benim" diyerek paylaşım yapan Survivor İlayda "İsmail Balaban'ın eşi olmak böylesine güzel heyecanları yaşamak demekmiş... Her zaman nasip ve kısmet diyerek yola çıktık. Allah'tan hep en hayırlısını istedik. Adil mücadelen hiçbir zaman pes etmeyişin karşısında sana bir kere daha hayran kaldım" dedi.

Ekran Alıntısı

Kocasını yere göğe sığdıramayan İlayda Şeker "Hayattaki en büyük şansım" notuyla beğeni topladı.

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İsmail Balaban İlayda Şeker Pınar

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