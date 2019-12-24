İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 29’uncusunu gerçekleştirdiği Kariyer Eğitim Günleri etkinliğinin finali, İstanbul Kongre Merkezi’nde Kariyer Zirvesi ile yapıldı. İBB’den yapılan açıklamaya göre, zirveye 3 bine yakın üniversite öğrencisi, üniversite mezunu ile akademisyen, uzman ve eğitmen katıldı.

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, zirvede yaptığı konuşmada, bir gencin nasıl yetişmesi gerektiğine ilişkin tavsiyelerde bulundu. Gençlerin matematikten fiziğe kadar çok iyi bir eğitim sürecinden geçmelerinin önemini vurgulayan Ortaylı, şöyle devam etti:

"Yabancı lisanı grameriyle bilmeniz gerekiyor. Ancak grameriyle bilirseniz öğrenirsiniz. Gramerle öğrenmiyor ve sadece konuşmaya yöneliyorsanız o ancak sokak dili olur ve bir müddet sonra da unutursunuz.

"BİR MESLEK İÇİN YAŞAM ŞANSININ ÇOK AZALDIĞINI SÖYLEMEK ZORUNDAYIM"



Yaşadığınız coğrafyayı çok iyi bilmelisiniz. Sadece kitaptan değil, gezerek öğrenmelisiniz. Sadece bir meslek için yaşam şansının çok azaldığını söylemek zorundayım.