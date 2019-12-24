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İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | Son Güncelleme

İBB'nin düzenlediği etkinlikte, gençlere tavsiyelerde bulunan Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Sadece bir meslek için yaşam şansının çok azaldığını söylemek zorundayım. Başta İBB kurslar açıyor. Zanaat öğretiyor, spor öğretiyor, lisan kursları açıyor. Bunlar ücretsiz, gider öğrenirsiniz" dedi.

İlber Ortaylı'dan dikkat çeken uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 29’uncusunu gerçekleştirdiği Kariyer Eğitim Günleri etkinliğinin finali, İstanbul Kongre Merkezi’nde Kariyer Zirvesi ile yapıldı. İBB’den yapılan açıklamaya göre, zirveye 3 bine yakın üniversite öğrencisi, üniversite mezunu ile akademisyen, uzman ve eğitmen katıldı.

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, zirvede yaptığı konuşmada, bir gencin nasıl yetişmesi gerektiğine ilişkin tavsiyelerde bulundu. Gençlerin matematikten fiziğe kadar çok iyi bir eğitim sürecinden geçmelerinin önemini vurgulayan Ortaylı, şöyle devam etti:

"Yabancı lisanı grameriyle bilmeniz gerekiyor. Ancak grameriyle bilirseniz öğrenirsiniz. Gramerle öğrenmiyor ve sadece konuşmaya yöneliyorsanız o ancak sokak dili olur ve bir müddet sonra da unutursunuz.

"BİR MESLEK İÇİN YAŞAM ŞANSININ ÇOK AZALDIĞINI SÖYLEMEK ZORUNDAYIM"

Yaşadığınız coğrafyayı çok iyi bilmelisiniz. Sadece kitaptan değil, gezerek öğrenmelisiniz. Sadece bir meslek için yaşam şansının çok azaldığını söylemek zorundayım.

Birçok zanaat için ücretli ya da ücretsiz kurslar var. Başta İBB kurslar açıyor. Zanaat öğretiyor, spor öğretiyor, lisan kursları açıyor. Bunlar ücretsiz, gider öğrenirsiniz."

İBB iştirakleri ile özel sektörden 25 kurum ve kuruluşun yer aldığı Kariyer Fuarı’nda gençler firmalarla görüşerek insan kaynakları politikaları ve işe alım süreçleriyle ilgili bilgiler aldı.

Gençler, oluşabilecek pozisyonlarda değerlendirilmek üzere kuruluşlara CV’lerini bırakma imkanı da elde etti. İştirakler Koordinasyon Müdürlüğüne bağlı Kariyer İBB standında da gençlerden online iş başvurusu alındı.

Kaynak: AA

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Tam tersi.. Acılan kursların birçoğunu suan ibb kapattı. araştıran herkes görecek.. hiç boş boş saldırmayın.
ibb kapattığı ismek kurslarının hesabını versin öncelikle. işten çıkardığı yüzlerce öğretmenin ahı tutacak ekrem efendiyi. yılbaşından sonra yapacakları işten çıkarmalarıda dikkatle takip ediyoruz. insanların ekmeğiyle oynayanın Allah bin türlü belasını versin, ekreeeeeem hesap vereceksin ekreeeeeem.
işten dinlenmeye firsat buldukta ikinci bi meslek dali öğrenelim demi
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