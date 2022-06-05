İlber Ortaylı'dan Türkçe uyarısı! RTÜK'e çağrı yaptı

Tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı, İlkadım Belediyesi tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen kitap fuarındaki söyleşiye katıldı. Ortaylı, yaptığı konuşmasında televizyonda yanlış Türkçe konuşulduğunu söyleyerek, RTÜK’ün bu konuya eğilmesini istedi.

"SUNUCULAR, SPİKERLER..."

Ortaylı, “Bu RTÜK denen yere hep tembih ediyoruz. Bir konuda çalışırsanız herkes sizi tutar, alkışlar. En azından benim gibiler. Televizyonda yanlış Türkçe konuşuluyor. Bütün sunucular, bütün spikerler, beyler ve bilhassa hanımlar. Türkçede 8 tane sesli vardır. Bir sürü dilin aksine vurgulama yoktur” diye konuştu.

"LÜZUMSUZ YERE DE..."

Günlük hayatta yaşadığı bir olaydan da bahsederek Türkçenin doğru kullanılmasını isteyen Ortaylı, “Lüzumsuz yere de her sesliyi uzatamazsın. Çünkü Türkçede sesli harf olmayan hece yoktur. İki sessiz yan yana gelmez. Türk hecesi dediğin mutlaka bir sesli ihtiva eder. Daha ne diye vurguluyorsun seslileri. Kim öğretiyor bunu sana. Rahmetli Sinanoğlu ‘Casuslar yapıyor bunu’ derdi sinirlendiğinde” diye konuştu.

Başkan Necattin Demirtaş tarafından İlber Ortaylı’ya hediye takdim edilmesiyle söyleşi son buldu. (İHA)



