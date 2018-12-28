İlber Ortaylı gençlik fotoğrafını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

\u00dcnl\u00fc tarih\u00e7i Prof. Dr. \u0130lber Ortayl\u0131'n\u0131n Insagram hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 foto\u011fraf b\u00fcy\u00fck be\u011feni ald\u0131.\n32 ya\u015f\u0131ndaki halini payla\u015fan Ortayl\u0131, "Gen\u00e7lik, Ankara, 1979." notunu d\u00fc\u015ft\u00fc.\n1 saatte 50 bin'e yak\u0131n be\u011feni alan foto\u011frafa y\u00fczlerce yorum geldi.\n\nPARTNERSevgilisini 'seks robotu'na d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrmek i\u00e7in...\u0130lber Ortayl\u0131 gen\u00e7lik foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131! Sosyal medya y\u0131k\u0131ld\u0131Yeni y\u0131la Havai\u2019de girecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum