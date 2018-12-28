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İlber Ortaylı gençlik fotoğrafını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

okan.akin okan.akin
ÜNLÜLER  | 28.12.2018 19:54 | Son Güncelleme

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Instagram hesabından 32 yaşında çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

İlber Ortaylı gençlik fotoğrafını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Insagram hesabından paylaştığı fotoğraf büyük beğeni aldı.

32 yaşındaki halini paylaşan Ortaylı, "Gençlik, Ankara, 1979." notunu düştü.

1 saatte 50 bin'e yakın beğeni alan fotoğrafa yüzlerce yorum geldi.

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İlber Ortaylı gençlik fotoğrafını paylaştı! Sosyal medya yıkıldıİlber Ortaylı gençlik fotoğrafını paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
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ilber ortaylı instagram

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