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İlber Ortaylı Netflix'te izlediği diziyi açıkladı! Ünlü tarihçiden sert eleştiri

31.01.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlber Ortaylı Netflix ve televizyonda izlediği diziler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ortaylı, "Büyük bir yozlaşma devrimi" olarak nitelediği bu dönemde insanların televizyona çekildiğini söyledi. Dizileri yetersiz bulan ünlü tarihçinin bakın hangi Netflix dizisini izlediği ortaya çıktı.

İlber Ortaylı Netflix'te izlediği diziyi açıkladı! Ünlü tarihçiden sert eleştiri

Tarihçi ve yazar Dr. İlber Ortaylı, YouTube'da yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu programa katıldı. Dr. İlber Ortaylı, Netflix ve televizyonda izlediği dizileri kendi üslubuyla anlatarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

DİZİLERİ YETERSİZ BULUYOR

Prof. Dr. İlber Ortaylı, yaşanılan devir için "Büyük bir yozlaşma devrimi" diyerek insanların artık evlerine, televizyona çekildiğini belirtti ve dizilerin çok yetersiz olduğunu söyledi.

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"İZLEDİĞİM DİZİDE HATALAR VAR"

Netflix'te yayınlanan ve çok izlenen dizilerden olan Kulüp'ü sevdiğini ve seyrettiğini söyleyen Ortaylı, içinde ses bakımından hataların olduğunu belirtti. Televizyon ve diziler için "Apayrı bir sekilis ayrı bir ton.. Bu gibi bir dizi, film görmüyorum ben etrafımda. Onun için böyle şeyleri görmedikçe ve bunlar çoğalmadıkça o televizyon da çok yararlı olmuyor, canım düşmanı değilim yani" sözlerini kullandı.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Programda dünyada televizyon seyretme alışkanlıklarıyla ilgili bir araştırmada Türkiye'de günlük 5 saate yakın televizyon seyredilmesi ve bu konuda dünyada 1 numara olduğumuz belirtiliyor. Bunun üzerine Prof. Dr. Ortaylı, "Yapacak bir şey yok, evimde televizyon yok, bir arkadaşıma gittiğim zaman ben de bir kaç saat oturuyorum, karşıya açıyorsun insanlar hep onu seyrediyor, bir tane politik tartışma en kolayı. Hep de aynı adamlar artık adamları öğrendik. Adamları çok iyi tanıyorlar canım, eşinden geçen sene ayrılmış, yok içki içermiş içmezmiş, işte bilmem neymiş. Adam ne diyor kimseyi ilgilendirmiyor niye ilgilendirsin, çünkü ilgilendirecek bir şey yok. Bu kadar basit." dedi.

Kulüp

"TEKNİK BAKIMDAN MÜKEMMEL, KONU BAKIMINDAN..."

İlber Ortaylı sözlerine şöyle devam etti:

"Az çok dünyada televizyonlar nedir, programlar nedir görme şansım olmuştur. Hiçbirinde bu kadar bir fakirlik görmüyorum. Kanalı çeviriyorsun bir başka beş kişilik tim, onlar her akşam."

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"Diziler hemen hemen artık aynı şeyler olmaya başladı. Teknik bakımından mükemmellik var ama konu bakımından fakirlik var. Türkiye bu kadar çok senaryoyu üretecek nüfusa ve kültürel birikime sahip değil henüz. Bu çok açık bir şey".

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Netflix İlber Ortaylı
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