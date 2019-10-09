İlber Ortaylı’nın tavsiye ettiği 26 film

Gazeteci Yenal Bilgici, geçtiğimiz aylarda ülkemizin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. İlber Ortaylı ile yaptığı söyleşileri kapsayan bir kitap çıkardı.

“Bir Ömür Nasıl Yaşanır? – Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler” kitabı, adından da anlaşıldığı gibi İlber Ortaylı’nın okurlarına kendi birikim ve hayat tecrübesinden yola çıkarak eğitim, müzik, sinema, seyahat gibi farklı konularda verdiği birçok bilgi ve tavsiyeyi içeriyor.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, özellikle tarih meraklılarının kaçırmaması gereken 26 film tavsiyesinde bulunuyor. İtalyan Yeni Gerçekçiliği, Avrupa sineması ve Sovyet sinemasından nadide eserlerin olduğu filmlerin neredeyse tamamı tahmin edilebileceği gibi tarihi olayları konu alan filmlerden oluşuyor.



