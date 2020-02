İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kaçar sigaranın zararlarını anlattı

Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, sigaranın zararlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "İçilen her sigaranın ömürden 12 dakika çaldığı hesaplanmıştır. Sigara içenlerde ölüm hızı, içmeyenlere oranla iki kat fazladır" dedi.

Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, sigaranın zararlarını anlattı. Sigaradan dolayı her gün 300, her yıl ise 100 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini dile getiren İlçe Sağlık Müdürü Dr. Güldane Kaçar, "Sigara ve tütün ürünleri kullanımı, halk sağlığını tehdit eden en önemli sorunlardandır. Aktif ve pasif sigara içiciliğinin ölümlere, hastalıklara, sakatlıklara neden olduğu, psikolojik ve maddi açıdan da kişi ve toplum sağlığını tehdit ettiği bilinmektedir. İçinde 69 tanesi kanser yapıcı olmak üzere 4 binden fazla kimyasal madde bulunan sigara ile nikotinin bağımlılık yapıcı etkisi ile zehirli, tahriş edici, kansere yol açan diğer kimyasallar da vücuda alınmış olur.’’ Nikotin çok güçlü psikolojik uyarıcı bir maddedir. Bağımlılık etkisinin ortaya çıkması yönüyle Eroin, Kokain ve Alkolden farkı yoktur. Sigarayı ilk kez deneyen her 3 kişiden 1’i tekbir sigara ile bağımlı hale gelir. Bir sigara içildiğinde ortama 10 saniye gibi kısa bir sürede ağız iç kısmı ve akciğerlerden emilen nikotin beyne ulaşır ve bazı hormonların salınmasına neden olur. Bu hormonlar kişilerde sakinleşme, konsantrasyon artışı gibi değişiklikler yapar. Ödül gibi gelen bu değişikliklerin devamı için vücut sürekli daha fazla nikotine ihtiyaç duyar. Kişi daha fazla sigara içmeye başlar. Sigara dumanına bağlı hastalıklar nedeniyle her yıl milyonlarca insan hayatını kaybetmektedir. Sigara içilmesinin önüne geçilmek için İlçemiz Sigara Denetleme Ekiplerince İlçemizde 2019 yılında toplam 3089 kez denetim yapılmış ve bu denetimlerde ihlal tespit edilen 17 işletmeye ve 15 şahsa 4207 Sayılı Kanun Hükümleri kapsamında idari para cezası uygulanmıştır. Denetimlerimiz daha sıkı bir şekilde titizlikle devam edecektir" dedi.