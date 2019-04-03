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İlçeye inen kurt paniğe neden oldu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 03.04.2019 14:29 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçe merkezine inen kurt vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

Öğle saatlerinde ilçedeki TOKİ mevkiine inen kurdu gören vatandaşlar Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kurdun doğal yaşamına ulaşabilmesi için büyük gayret sarf etti. Vatandaşların üzerine gelen kurttan korkan vatandaşlar, küçük taşlar atarak doğal yaşamına yönlendirmeye gayret etti.

DOĞAL YAŞAMINA ULAŞMASI SAĞLANDI

Bitkin ve aç olduğu tahmin edilen kurt yoğun çabalar sonucu doğal yaşamına ulaşması sağlandı. Bu arada kurdu doğal yaşama döndürme gayreti gösteren vatandaşlar ilginç görüntülere neden oldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Kürt panik

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