İlçeye inen kurt paniğe neden oldu

Öğle saatlerinde ilçedeki TOKİ mevkiine inen kurdu gören vatandaşlar Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kurdun doğal yaşamına ulaşabilmesi için büyük gayret sarf etti. Vatandaşların üzerine gelen kurttan korkan vatandaşlar, küçük taşlar atarak doğal yaşamına yönlendirmeye gayret etti.
DOĞAL YAŞAMINA ULAŞMASI SAĞLANDI
Bitkin ve aç olduğu tahmin edilen kurt yoğun çabalar sonucu doğal yaşamına ulaşması sağlandı. Bu arada kurdu doğal yaşama döndürme gayreti gösteren vatandaşlar ilginç görüntülere neden oldu. (İHA)
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