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İleri eş anlamlısı nedir? İleri kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

07.09.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, kelime haznesi geniş bir dildir. İleri kelimesi de Eski Türkçe bir kelimedir ve birden fazla eş anlamlısı vardır. Peki, ileri kelimesinin eş anlamı nedir?

İleri eş anlamlısı nedir? İleri kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İleri kelimesi, yer ve yön belirtirken çok sık kullanılır. Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yeri işaret eder. Günlük yaşamda bir yer tarif ederken, tarif ettiğiniz yer yakın mesafedeyse genellikle "ileride" şeklinde ifade edilir. Burada geçen ileri kelimesi yer ve yön belirtir.

İleri kelimesi Eski Türkçe kökenli bir kelimedir. “Öne doğru, doğu” anlamına gelen "ilgerü" kelimesinden türemiştir. Dilimzde ilk defa yazılır olarak Orhun Yazıtları'nda rastlarız.

Doruk eş anlamlısı nedir? Doruk kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanımDoruk eş anlamlısı nedir? Doruk kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

İleri kelime anlamı nedir?

İleri kelimesinin TDK'ye göre anlamları şu şekildedir:

  • Başka bir yere göre daha ötede olan yer anlamı ifade eder. Aynı zamanda geri kelimesinin karşıtıdır.
  • Bir şeyin ulaşacağı yönü.
  • Henüz gelmemiş zaman tabir edilirken, gelecek olarak da kullanılır.
  • Önde yer alan
  • Doğru zamandan daha çok gösteren saatler için de kullanılır.
  • Benzerlerini geride bırakmış olarak da açıklanabilir.
  • Öne doğru, ileri doğru anlamı ifade eder.
  • Seslenme sözü olarak kullanıldığında "Amaca doğru durmadan yürü" olarak da ifade edilir.

İleri kelimesinin eş anlamı nedir?

İleri kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • Sonra
  • Müterakki
Çeşit eş anlamlısı nedir? Çeşit kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerÇeşit eş anlamlısı nedir? Çeşit kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İlerinin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

  • Bu binanın sonrasındaki bakkaldan aradığın ürünleri bulabilirsin.
  • Bu istasyondan sonraki istasyonda inebilirsiniz.
  • Müterakki topluluklar her zaman hayata yön verirler.
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