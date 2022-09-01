Çeşit eş anlamlısı nedir? Çeşit kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Çeşit kelimesi, Farsçadaki "çaşīdan" kelimesinden evrilmiştir. Çaşīdan kelimesi, "tadan, tadılmış ve tadılan" anlamlarına gelir. Farsçada çaşīdan kelimesi, "tatmak" anlamına gelen "çaş" fiilinden türemiştir.
Çeşīde kelimesi ilk kez "tadan, tadılmış ve tadılan" anlamında Meninski eserinde kullanılmıştır. "Satılan bir malın örneği, nümune ve mostra" anlamıyla ilk defa Ahmet Vefik Paşa'nın Lehce-ı Osmânî eserinde karşımıza çıkıyor.
Türk Dil Kurumuna göre çeşit kelimesinin üç farklı anlamı bulunuyor. Türk Dil Kurumuna göre çeşit kelimesinin anlamları:
Çeşit kelimesinin cümlede kullanımına örnek vermek gerekirse:
Çeşit eş anlamlısı kelimeleri cümle içinde, çeşit yerine kullanırsak anlam bütünlüğünde bozulma yaşanmaz. Ancak yine de cümlenin bağlamına göre eş anlamlı kelimeyi seçmek gerekir. Özellikle çeşit kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük olarak "tür" kelimesi çok geçer.
Çeşidin eş anlamlısı kelimeler şu şekildedir: