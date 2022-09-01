Çeşit eş anlamlısı nedir? Çeşit kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Çeşit kelimesi, Farsçadaki "çaşīdan" kelimesinden evrilmiştir. Çaşīdan kelimesi, "tadan, tadılmış ve tadılan" anlamlarına gelir. Farsçada çaşīdan kelimesi, "tatmak" anlamına gelen "çaş" fiilinden türemiştir.

Çeşīde kelimesi ilk kez "tadan, tadılmış ve tadılan" anlamında Meninski eserinde kullanılmıştır. "Satılan bir malın örneği, nümune ve mostra" anlamıyla ilk defa Ahmet Vefik Paşa'nın Lehce-ı Osmânî eserinde karşımıza çıkıyor.

Çeşit kelimesinin anlamı nedir?

Türk Dil Kurumuna göre çeşit kelimesinin üç farklı anlamı bulunuyor. Türk Dil Kurumuna göre çeşit kelimesinin anlamları:

Aynı türde olan kavramların özelliklerine ayrılmasıdır.

Bireylerden meydana gelen ve canlıların bölünmesinden oluşan küçük birliktir.

Çeşit kelimesinin cümlede kullanımına örnek vermek gerekirse:

Bizim yöre çorba çeşitleriyle ünlüdür.

Bu hafta pazarda elbise reyonunda çeşit boldu.

Ahmet’in dükkanında çeşit bol.

Kalem çeşitlerinin hepsi birbirinden güzel.

Çeşit kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Çeşit eş anlamlısı kelimeleri cümle içinde, çeşit yerine kullanırsak anlam bütünlüğünde bozulma yaşanmaz. Ancak yine de cümlenin bağlamına göre eş anlamlı kelimeyi seçmek gerekir. Özellikle çeşit kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük olarak "tür" kelimesi çok geçer.

Çeşidin eş anlamlısı kelimeler şu şekildedir:

Cins

Nev

Tür

Soy

Çeşidin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Aynı tür olanları sağ tarafta toplayın.

Fasulyeyi cinsine bakarak almak gerekir yoksa çok sert olur.

Fip hastalığı kediler için öldürücü bir hastalık türüdür.

Türlü türlü oyunlarla Ayşe’yi kendine aşık etti.

Ortodonti tedavi türleri dörde ayrılır.



