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İleti eş anlamlısı nedir? İleti kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

07.09.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Topraklarımızda farklı bir çok dilin ve kültürün de etkileri olmuştur. Dilimizde bulunan kelimelerin, farklı dillerden gelen eş anlamlı kelimeleri vardır. Türkçe kökenli olan ileti kelimesinin eş anlamı nedir?

İleti eş anlamlısı nedir? İleti kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe gelişim sürecinde birçok dil ile etlkileşim içinde bulunmuştur. Böylece dilimize farklı dillerden birçok kelime eklenmiştir. Başka dillerden kelimeler almamızın yanı sıra bazı kelimeleri de Türkçenin en eski dönemlerinden beri koruyoruz. İleti kelimesi de Eski Türkçeden beri dilimizde olan bir kelimedir. İleti kelimesi, "götürmek, taşımak" anlamlarını taşıyan "élt- / élet-" kelimesinden evrilen "ilet-" fiilinden türemiştir.

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İleti kelimesinin eş anlamı nedir?

TDK, ileti kelimesini "Yazı veya sözle verilen, gönderilen bilgi, mesaj." olarak tanımlar. İleti kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "mesaj"dır. Mesaj kelimesi ise Fransızca kökenli bir kelimedir.

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İletinin cümle içinde örnek kullanımları nelerdir?

İletinin eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekildedir:

  • Devlet büyüklerinin önemli mesajları, haber ajansları aracılığı ile kamuoyuna duyuruldu.
  • Bütün mesajları okumadan sildiğiniz için önemli bir haberi kaçırmış olabilirsiniz.
  • Mesajlar arasında yer alan anlamsızlık konuyu bir çıkmaza sokmuş olabilir.
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