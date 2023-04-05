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İletişim Tasarımı ve Medya mezunları ne iş yapar? İletişim Tasarımı ve Medya bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

30.03.2023 01:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herhangi bir meslek seçimi yaparken öncellikle bölüm araştırması yapılmalıdır. Öğrencilerin tercih edecekleri bölüm hakkında bilgi sahibi olmaları iş imkânlarının kısa sürede gelmesini sağlar. Genellikle önü açık ve iş imkânlarının olduğu bölümleri tercih ederler. Detaylı araştırmalar yaparak üniversite seçimi yapmakta fayda vardır. Son dönemlerde sıklıkla tercih edilen bölümlerden biri iletişim tasarımı ve medya bölümüdür.

İletişim Tasarımı ve Medya mezunları ne iş yapar? İletişim Tasarımı ve Medya bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

İletişim tasarımı ve medya bölümü rövanşta olan bölümlerden biridir. Üniversitelere göre dil eğitimleri değişkenlik gösterir. Medya bölüm içeriğinde genellikle reklam ve gazete mesleklerine yönelik dersler verilir. Ders içeriklerinde ise genellikle iletişim, medya, reklam gibi konulara değinilir. Bu bölümde eğitim görecek öğrencilerin özellikle reklam sektörüne ilgi ve merakı olması gereklidir. Öğrencilerin bölüm hakkında bilgi sahibi olmaları için tercih yapmadan araştırması önerilir. Herhangi bir öğretmen veya mezunlar ile görüşerek bölüm hakkında bilgi almaları gerekir.

İletişim Tasarımı ve Medya bölümü nedir?

Her bölümün ders içerikleri ve konuları farklılık gösterir. İletişim tasarımı ve medya bölümü önemli ve gerekli bölüm çeşitlerinden biridir. İletişimi farklı boyutlara taşıyan, bunun yanı sıra reklam ve gazete sektörüyle desteklenmesine denir. Bu bölümde amaç olarak mezunların herhangi bir sektörde sağlıklı bir iletişim kurması hedeflenmiştir. Öğrencilerde aranan en önemli özellik ise diyalog olarak tecrübeli, çalışma disiplinine sahip, medyayı detaylı şekilde kullanabilme yetenekleri aranır. İletişimi asıl olarak anlatan ve derslerde pratikler yapan bölüm mezunları çeşitli sektörlerde çalışma imkânı sunulur. Bölüm için aranan bir diğer özellik ise planlama işleminin düzenli bir şekilde yapılmasıdır. Herhangi bir sektörde çalışırken düzenli planlama ile sektörün ürünlerinin en uygun şekilde öne çıkması sağlanır. Üniversite döneminde başarılı bir şekilde eğitimi tamamlayan öğrenciler medya alanlarında staj yapabilirler.

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İletişim Tasarımı ve Medya bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Bölüm 4 yıl yani lisans eğitimi vermektedir. 8 yarıyıl olarak eğitim görülür. Seçmeli ve zorunlu dersler bulunmaktadır. Mezun olmak için alınan dersleri başarı puanları alarak geçmeleri gerekir. Derslerin başarı sınavları vize ve final olarak iki ayrı sınava tabii tutulur. İletişim Tasarımı ve Medya bölümü tercih etmek isteyen öğrencilerin üniversiteye geçiş sınavından gerekli puanı almaları gerekir. Puan sonrası çeşitli tercihler yaparak diledikleri bölüm ve üniversiteye geçiş yapabilirler. Sözel puan türünden yeterli puan alan öğrenciler iletişim tasarımı ve medya bölümünü tercih edebilirler. İletişim Tasarımı ve Medya bölümü dersleri:

  • Görsel İletişim Tasarımı
  • İnternet Tasarımına Giriş
  • Medya Etiği
  • Sosyolojiye Giriş
  • Medya ve Toplum
  • İktisadın Temel İlkeleri
  • Yeni Medya
  • Sosyal Bilimler İçin İstatistik
  • Etkileşimli Medya Tasarımı ve Geliştirilmesi
  • Sosyal Psikolojiye Giriş
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İletişim Tasarımı ve Medya mezunları ne iş yapar?

Her bölümün iş alanları değişkenlik göstermektedir. İletişim tasarımı ve medya mezunları genellikle reklam sektörlerinde çalışır. Bu sektörlerde iletişim alanlarında da iş imkânları sağlanır. Medya sektöründe de çalışma imkânları bulunur. Bu ve benzeri alanlarda çalışan mezunlar eğitim alanında da işe başlayabilirler. Bölümden mezun olduktan hemen sonra akademik başarı için ALES tarzı sınavlara girebilirler. Başarı ortalamasına ulaşan öğrenciler genellikle yüksek lisans ve doktora gibi alanlara yönelirler.

İletişim tasarımı ve medya mezunları iş imkânları oldukça fazladır. İsteğe göre kamu veya özel sektörlerde çalışabilirler. Medya sektöründe genellikle tercih edilen iş imkânları arasında yazılım ve reklam sektörlerinde iletişim uzmanlığı görülmektedir. İletişim uzmanı olabilmek için öncellikle bölümden başarı ile mezun olunması gerekir. Daha sonra kamu veya özel sektörde tecrübenin bulunması gereklidir. Eğitim veya seminerler ile de pratikler yaparak iletişim uzmanı iş imkânlarından faydalanabilirsiniz. İletişim tasarımı ve medya bölümünü okumanın iş imkânları haricinde farklı avantajları da bulunur. Bu avantaj ve imkanları aşağıda sıralayabiliriz:

  • Devlet alanına geçmek isteyen mezunların kadrolu çalışma seçenekleri bulunur.
  • Birçok çalışma imkanı bulunan mesleklerden biridir.
  • Eğitim sürecini tamamladıktan sonra birden çok sektörde staj imkanı bulunur.
  • Kazanç ve statü olarak ilerlenebilecek mesleklerden biridir.
  • Meslek çeşitliliği sebebiyle tercih edilir.
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İletişim Tasarımı ve Medya mezunları nerelerde çalışır?

İletişin tasarımı ve medya mezunları okul dönemi boyunca alınan eğitimler ve pratikler sayesinde bilgi sahibi oldukları için çeşitli sektörlerde çalışabilirler. Dönem içerisinde alınan derslerde İngilizce eğitimi de bulunur. Alınan İngilizce eğitimini geliştirerek dil alanında da gelişmeler sağlanabilir. Mezunlar özellikle kamu veya özel sektörde televizyon ve reklam sektöründe çalışmayı hedeflerler. Üniversite bölüm tercihi yapan öğrencilerin bu bölüm dersleri ve meslek seçimleri hakkında bilgi sahibi olmalarında avantaj vardır. Gelecekte tutulan ve tercih edilen mesleklerden biri reklamcılık olarak bilinir. Teknoloji ilerledikçe medya, televizyon, sinema ve reklam bölümlerinde de ilerleme kaydedilmiştir. Bölümden mezun olduktan hemen sonra bu alanlara atılım görülür.

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İletişim tasarımı ve medya mezunlarının kamuda iş olanakları arasında sıklıkla görülen mesleklerden biri devlet sektöründe reklam alanlarıdır. Kamu birimlerinde çalışmak için Kpss ve mülakatlardan başarı puanını almak gerekir. Öğrenciler mezun olduktan hemen sonra kamu personeli seçme sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterli puanı alan öğrenciler mülakatlardan da başarıyla geçtikten sonra kamu birimlerinde iş imkânlarından yararlanılırlar.

İletişim tasarımı ve medya mezunlarının özel sektörde iş olanakları da bulunur. Öğrenciler mezun olduktan hemen sonra başlangıç için çeşitli sektörlerde staj veya iş imkânlarına göz atabilirler. Yazılım ve reklam şirketlerinde gerekli deneyimler kazanarak diledikleri pozisyona gelebilirler. Bilgisayar analizlerinden anlayan öğrenciler web tasarımı gibi alanlara da yönelebilirler. İsteğe bağlı özel şirketlerin çeşitli etkinliklerinin organizasyonlarında ve yönetiminde de çalışabilirler. Medya alanında ilerlemek istemeyen mezunlar iletişim alanına da uyum sağlayabilir. İnsan kaynakları veya halkla ilişkiler gibi alanlarda deneyimler kazanarak işe başlayabilirler. Mezunlar öncellikle staj ve eğitim konusunu hallederek iş başvurusunda bulunmaları tavsiye edilir. Staj yapmış öğrencilerin işe alım durumunda olumlu sonuçlar almaları daha mümkündür. Okulun son döneminde gönüllü staj başvuruları yaparak çeşitli şirketlerde deneyim kazanılır. Cv hazırlarken bu deneyimleri sıralayarak iş başvurularında kullanılır.

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İletişim Tasarımı Ve Yönetimi

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