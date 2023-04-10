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İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatı mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

19.03.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin tercih edecekleri bölümlerde bazı özellikler ararlar. Bu özelliklerin başında da mezun olduktan sonraki iş imkanları gelir. Öğrenciler genellikle iş imkanı yüksek olan bölümleri tercih etmeyi seçerler. Bu kapsamda araştırmalar yaparken seçmek istedikleri bölümler hakkında bilgi sahibi olmak isterler. Öğrencilerin merak ettiği ve araştırdığı bölümlerden biri de İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatı bölümüdür.

İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatı mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Hem İngiliz dili hem de Rus dili dünyanın en köklü dillerinden sayılır. Her iki dil de bu kadar köklü olduğundan dolayı İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatı bölümü üniversite programlarında bulunur. Ülkemizde pek fazla bilinmeyen bu bölümde İngiliz ve Rus dillerinin bütün incelikleri öğretilir. Ayrıca bu bölümde okuyacak olan öğrenciler İngiliz ve Rus dilini diğer öğrencilere aktarabilecek seviyede öğrenirler. İngiliz ve Rus Edebiyatları bölümü Türkiye’de eğitimi yapılmayan yalnızca birkaç üniversitede eğitimi verilen bir bölümdür.

İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatı Bölümü nedir?

İngilizce ve Rusça dilleri dünya dilleri ve dünya edebiyatı arasında çok önemli bir yere sahiptir. Her iki dilin de oldukça köklü diller olması bu bölümün oluşmasını sağlamıştır. İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatı bölümü, İngiliz ve Rus kültürünü, tarihini, edebiyatını bilimsel olarak inceleyecek ve aynı zamanda bu alanlarda uzmanlaşacak olan öğrenciler yetiştiren bölümdür. İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatı bölümü her iki dilin de tüm incelikleri öğretebilecek bir programdır. Bu bölümün en büyük amaçlarında biri de bu dilleri öğrenen kişilerin diğer öğrencilere aktarabilecek kadar iyi bir şekilde eğitilmeleridir. İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatı bölümünün bir diğer amacı ise İngiliz ve Rus dilini iyi seviyede konuşacak, okuyacak ve inceleyecek personel açığını kapatmaktır. Öğrencilere dil öğrenme becerisi kazandıran bölüm aynı zaman bu dillerin edebiyatlarıyla da ilgili bütün derin bilgileri öğrenirler.

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İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatı bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Bu bölüm oldukça kapsamlı bir eğitim programını içinde barındırdığından dolayı 4 yıllık bir lisans programından oluşur. Bu bölümü tercih etmek isteyen öğrenciler liselerin yabancı dil bölümünden öğrenim görmeli ve yine aynı şekilde üniversite sınavlarında yabancı dil sınavına girmelidir. YDS 3 puanı ile öğrencileri kabul eden bu bölümün oldukça yoğun bir ders programı bulunur. Her iki dilin hem edebiyatları hem de öğretmenlik mesleği hakkında kapsamlı bilgileri olan ders konuları vardır. İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatı bölümü dersleri şu şekilde sıralanabilir;

  • Dil Bilgisine Giriş
  • Temel Dil Bilgisi
  • Temel Ses Bilgisi
  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
  • Söz Dizimine Giriş
  • Temel Söz Dizimi
  • Fransızca Konuşma Dili
  • Fransız Tarihi
  • Tümce Kalıpları
  • Yazılı Anlatım

Bunlar ve benzerleri derslerin haricinde ayrıca pek çok mesleki eğitim derslerinde verildiği eğitim programında özellikle İngilizce-Rusça Okuma ve Yazma, İngilizce-Rusça Çeviri dersleri en önemli dersler arasında yer alır. Bölümün temelini oluşturan tüm bu derslerden öğrenciler 4 yıllık eğitim süreleri boyunca sorumlu olurlar. Bu dersleri başarılı bir şekilde bitiren öğrenciler İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatı Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

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İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatı mezunları ne iş yapar?

İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatı bölümü mezunları meslek hayatları içindeki ana görevleri genellikle çalıştıkları eğitim kurumlarındaki öğrencilere İngilizce ve Rusça dillerini en iyi ve kapsamlı bir şekilde öğretmekti:

  • Üniversitelerde ya da diğer okullarda bu dilleri ve edebiyatlarını öğretirler.
  • Devlete bağlı olan ve ilgili kurumlarda çeviri ve tercümanlık yapabilirler.
  • İngiliz ve Rus Edebiyatına ait olan edebi eserleri Türkçeye çevirebilirler.
  • Yabancı dil eğitim alanlarında İngilizce ve Rusça dilinin eğitimini verirler.
  • Araştırma merkezlerinde İngiliz ve Rus edebiyatları ile ilgili araştırmalar yapabilirler.
  • Medya sektöründe bu dillerde olan haberleri ve metinleri çevirebilir, tercümanlık yapabilirler.
  • Dış Ticaret şirketlerinde metin çevirileri ve tercümanlık yapabilirler.

İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatı mezunları iş imkanları başında genellikle dil öğretmeni ve çevirmenlik gelir. Ayrıca bölüm mezunları çalışma imkanları arasında akademisyenlik ve araştırma alanları da bulunur. İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatı Bölüm mezunlarının çalışmayı seçtiği başlıca yerler kamu ve özel eğitim kurumlarıdır. Hem yurt dışında bulunan ülkelerde hem de ülkemizde oldukça geniş bir imkanı bulunan İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatı bölümü için oldukça fazla çeşitlilikte ve uygun iş yerleri bulunur. Mezun olan öğrenciler özellikle bu dillerin öğretmenliği, çeviri ve tercümanlık gibi meslekleri seçer ve çalışırlar.

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İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatı mezunları nerelerde çalışır?

İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatı bölümün en büyük ve asıl amacı bu diller üzerinde çalışabilecek akademisyenler ve öğretmenler yetiştirmektir. Bu yüzden bu bölümden mezun olan öğrencilerin iş alanlarının büyük bir kısmı eğitim sektörüdür. Ayrıca bu bölümden mezun olan öğrenciler için devlet kadrolarında da iş imkanları bulunur. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen bölüm mezunları Kamu Personeli Seçme Sınavından ve dil sınavlarından gerekli olan puanları almalıdır.

İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatı mezunlarının kamuda iş olanakları arasında da yine eğitim sektörü bulunur. Ayrıca KPSS puanına göre tercih yapabilen öğrenciler gümrük kurumları ve konsolosluklar da çalışma imkanına sahip olurlar. Kamu kurumlarında çalışmak isteyen öğrencilerin KPSS puanıyla tercih yaptığı gibi özel üniversitelerde çalışmak isteyenlerin de yüksek lisans mezuniyeti ve ALES puanı şartı bulunur. Akademik kariyer yapmak isteyenler bu şartları tamamladıktan sonra üniversitelerde akademisyenlik yapabilirler. Hem iş imkanı olarak hem de eğitim olarak oldukça avantajlı bölümler arasında yer alan İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatı bölümü okumanın en büyük avantajlarından biri de yeni bir dil ve kültür öğrenip birden fazla şirket ile çalışılabilir olmasıdır. Gerek yurt içi gerekse yurt dışında çalışma imkanlarına sahip olan bölüm mezunlarının çalışabilecekleri pek çok kamu ve özel sektör kurumu vardır.

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İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatı mezunlarının özel sektörde iş olanakları da geniş bir alanı kapsar. Hem İngilizce hem de Rusça dillerine hâkim olan kişilerin özel sektörde pek çok farklı pozisyonda çalışma şansı bulunur. İngiliz ve Rus Dilleri Edebiyatı mezunları çalışma alanları şu şekilde sıralanabilir:

  • Kamu okulları ve özel okullar
  • Üniversiteler
  • Dil Eğitim Merkezleri
  • Turizm ve Kültür Bakanlığı
  • Gümrük Kurumları
  • Dış ticaret kuruluşları
  • Büyükelçilik
  • Konsolosluklar
  • Tercüme ve çeviri ofisleri

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