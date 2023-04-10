İnsan Kaynakları Yönetimi mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

İnsan kaynakları yönetimi bölümünü seçmeden önce nerelerde ve hangi pozisyonda çalışıldığına dair çeşitli araştırmalar yapılır. Üniversite tercihi yaparken daha önce insan kaynakları yönetiminde çalışmış bireylerden de yardım alınmalıdır. Bölüm içerisinde çeşitli dersler alınmaktadır. Ders içeriklerini çalışma koşullarını öğrenerek de bölüm tercihi yapılabilmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü nedir?

Herhangi bir birimin insan diyaloglarıyla ilgilenen bölüme insan kaynakları yönetimi denilir. Bölüm içerisinde alınan dersler genellikle halkla ve insanlarla psikolojik olarak konuşma veya iletişim şekline önem verilir. Bölümler amaçlarına ve iş potansiyeline göre değişkenlik gösterir. İnsan kaynakları yönetimi bölümünü okumak isteyenler ayrı bir meraka ve insan ilişkilerindeki öneme sahip olmalıdırlar. Her bölümde olduğu gibi insan kaynakları bölümünde de hedefler bulunur. Çalışılacak alana göre bu hedefler değişkenlik gösterebilir.

İnsan kaynakları yönetiminde planlama ve organizasyon da oldukça önemlidir. Aşamaları planlayarak ilerlemek bu bölüm için en önemli durumlardan biridir. İnsan ilişkilerinden yanı sıra bilgi aktarımını insanlarla kolaylıkla sağlamak oldukça önemlidir. Bölümden mezun olduktan hemen sonra çalışabilmek için herhangi bir iş biriminde insanlarla iletişimin kuvvetli olması hedeflenmiştir. Özel veya kamu sektörlerinde çalışma imkânı bulunmaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü eğitim süresi kaç yıl?

İnsan kaynakları yönetimi bölümü tercih etmeden önce araştırılması gereken bölümlerden biridir. Bölüm içeriği, dersleri veya bölümün kaç yıllık olduğu oldukça önemlidir. "İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü eğitim süresi kaç yıl?" sorusuna cevap olarak genelde 2 yıl denilmektedir. Öğrenciler iki yıl eğitim alıp daha sonra dikey geçiş sınavıyla 4 yıllık eğitim sürecine de geçebilirler. Lisans bölümleri 8 dönem, ön lisans bölümleri ise 4 dönem olarak tamamlanır. Dikey geçiş sınavında başarı alan öğrenciler lisans programını tamamlamış görülür. Her üniversitenin ders sistemi de değişkenlik göstermektedir. Bazı üniversitelerde İngilizce eğitim de verilirken bazılarında İngilizce eğitiminin verilmediği görülür. İnsan kaynakları yönetimi bölümünü tercih etmeden önce araştırılma yapılması oldukça önemlidir.

Bu bölümü kazanabilmek için Yks sınavından yeterli puanın alınması gereklidir. Eşit ağırlık üzerinden tercih yapılmalıdır. Taban puanları her sene değişmekte olup genellikle 200 ve üzeri puan ile alımlar yapılır. Bölüm için sadece puan değil sıralamada oldukça önemlidir. Belirli bir sıralamaya girildikten hemen sonra doğru tercih ile insan kaynakları yönetimi bölümünü okuyabilirsiniz. İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü dersleri:

İnsan kaynakları yönetimi

Çalışma psikolojisi

Muhasebe 1, Muhasebe 2

İletişim Bilgisi

İş ve Sosyal Bilim Hukuku

Yönetim ve Organizasyon

Eğitim geliştirme ve kariyer yönetimi

Genel Ekonomi

Performans Yönetimi

Ücret ve Ödül Yönetimi

İşe Alım Ve Eğitim Süreçleri

Davranış bilimlerine giriş

Belge yönetimi ve ofis uygulamaları

Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

Küresel Siyasete Giriş

İnsan Kaynakları Yönetimi mezunları ne iş yapar?

Herhangi bir bölüm seçmeden önce iş imkânlarını araştırmak oldukça önemlidir. Her bölümün iş ve çalışma ortamları değişkenlik gösterir. İnsan kaynakları bölümünden mezun olan kişiler genellikle danışman veya ik yönetiminde çalışırlar. Bölümden mezun olduktan sonra çeşitli sınavlar ve mülakatlar ile atamalar yapılmaktadır. Çalışma şartları ise şirket veya sektöre göre değişkenlik gösterir. Genellikle özveri ve diksiyona dikkat eden iş çeşitlerinden biridir. İnsanlarla iletişimin kuvvetli olmasının yanı sıra kıyafet ve hitap şekline de dikkat edilmesi gerekmektedir.

Birçok bölüm mezunlarında olduğu gibi insan kaynakları bölümünde de özel veya devlet sektöründe çalışma imkânları vardır. Kamu sektöründe memur, kontrol işletmeni veya bilgisayar işletmeni gibi çeşitli işler yapabilirler. Çok amaçlı olan insan kaynakları yönetimi bölümünde tecrübeyle çalışılan birimlerde rütbe atlama gibi avantajlarda mevcuttur. Geniş çalışma olanağının yanı sıra maaş ve çalışma koşulları da avantajlıdır. Çalışılan şirket veya kamu birimine göre bu detaylar değişkenlik gösterir. Son zamanlarda sıklıkla talep edilen insan kaynakları yönetimi bölümünün hem kamu hem de özel sektör çalışma avantajları da bulunur. İnsan Kaynakları Yönetimi mezunları iş imkânları donanımlı şirketlerde daha fazla olanağa sahiptir. Gelişmiş şehirlerde İK sektörüne daha fazla önem verilir.

İnsan Kaynakları Yönetimi mezunları nerelerde çalışır?

Çeşitli mesleklerin çalışma alanları ve koşulları değişkenlik göstermektedir. Amaç olarak çalışılan alandan maksimum verim alma veya insan gücünü planlama olan insan kaynakları bölümünün de çalışma alanları değişkenlik gösterir. Herhangi bir iş alanına başlamadan önce tecrübe veya o iş alanına olan merak da oldukça önemlidir. İsteğe göre kamu veya özel sektörde çalışılacak bölümlerden biridir. İş imkânlarına sahip olmak için öncellikle gerekli dersleri başarıyla tamamlamış ve alana dair bilgi sahibi olunması gerekir.

İnsan Kaynakları Yönetimi mezunlarının kamuda iş olanakları olarak birden fazla olanak bulunur. Bunlardan sıklıkla tercih edilen kamu sektöründe memurluk olarak bilinir. Bilgisayar işletmeni de rövanşta olan iş olanaklarından biridir. Kamu sektörü için yeterli puana sahip olmayan mezunlar için özel sektörlerin de iş olanakları bulunur.

İnsan Kaynakları Yönetimi mezunlarının özel sektörde iş olanakları ise genellikle insan kaynakları departmanı tercih edilir. İnsan kaynakları bölümünde yüksek lisans yapan mezunlar ise tercih ettikleri üniversite asistan, öğretim görevlisi gibi mesleklere de sahip olabilirler. İsteğe göre özel sektörlerde danışman olarak da çalışılabilmektedir. Bölümden mezun olduktan kısa bir süre iş olanaklarından yararlanmak için bölümü başarı ortalamasıyla tamamlanmasının yararı bulunur. Okul döneminde tecrübe edinerek de iş olanaklarından yararlanabilinmektedir.