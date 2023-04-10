İmalat Mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? İmalat Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Üniversiteler amaç olarak öğrencileri meslek öncesi eğitime hazırlarlar. Makine mühendisliğinin bir alt bölümü olarak adlandırılan imalat mühendisliği sıklıkla tercih edilir. Mühendislik bölümleri geleceği açık mesleklerden biridir. Bu nedenle öğrenciler araştırmalar yaparak tercihlerinde mühendislik bölümünü yazdıkları görülür. Bölüm içeriğinde imalat ve mühendislik eğitimleri verilir. İmalat konusu ile ilgilenen mühendislik çeşitlerinden biridir. İmalat sektörüne, tasarlamaya ilgilisi olan öğrencilerin tercih etmesi önerilir.

İmalat Mühendisliği Bölümü nedir?

Bölümler ders çeşitlerine ve içeriğine göre ayrıştırılır. Üniversite yerleştirmeleri yapılırken gerekli puanı almak gerekir. Puan ve başarı sıralamasına ulaşan öğrenciler rahatlıkla tercih yapabilirler. Herhangi bir bölümü tercih ederken içeriğini araştırmakta fayda vardır. İmalat mühendisliği derslerinde öğrencilere disiplinli ve özverili bir şekilde somut üretimi anlatan bölümlerden biridir. Bu bölümde ders eğitimi alan öğrenciler öncellikle sabırlı ve meraklı olmalıdır. İmalat sorunlarını çözerken gereken sabra ve bilgiye sahip olmaları gerekir.

İmalat mühendisliği bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Bölüm lisans yani 4 yıl eğitim süresine tabiidir. 8 yarıyıl olarak çeşitli derslerin alındığı bölüm çeşitlerindendir. Öğrenciler bölüm ile ilgili dersleri alırken seçim yapabilirler. Zorunlu derslerin haricinde seçmeli dersler de bulunur. Deneyim kazanmak için proje veya staj gibi etkinlikler de yapılır. İmalat mühendisliği bölümünü başarıyla bitirip stajını tamamlayan öğrenciler iş başvurularında bulunabilirler. Her bölümün kendine ait dersleri bulunur. Mühendislik bölümleri genel olarak statik, dinamik gibi dersleri pratik olarak görmektedir. 4 yıl eğitim sürecinde malzeme bilgisi, matematik, fizik ve kimya gibi ana dersleri de görmektedirler. Ders çeşitleri ve içerikleri mühendislik alanına göre de değişkenlik gösterir. İmalat mühendisliği bölümü dersleri:

Bilgisayar Destekli Teknik Resim

Makine Elemanları

İstatistik

Malzeme Bilimi

Bilgisayar Destekli Tasarım

Ölçme Ve Kontrol

Sistem Dinamiği Ve Kontrol

Makine Elemanları

İmal Usulleri

Öğrenciler dersleri aldıktan hemen sonra iki ayrı sınava girerler. Vize ve final olarak ayrıştırılan sınavlar öğrencilerin başarı durumunu ölçer. Temel derslerden başarıyla geçen öğrenciler bölümü tamamlayıp mezun olurlar. Mezunlar iş arayışına başlayarak isteğe göre özel veya kamu kurumlarında çalışma avantajına sahipler. Bölüm ile pratikler yaparak da iş imkânlarından faydalanılır. Öğrenciler mühendislik alanı dışında akademik başarı yaparak da yüksek lisans veya doktora programlarından yararlanabilirler.

İmalat Mühendisliği Bölümü mezunları ne iş yapar?

Üretim içeriği ve üretimin her alanıyla ilgilenen imalat mühendisleri çeşitli işlerde görev alabilirler. Ders içeriklerinde analiz etme, projelerde test etme, imalat sorunlarını belirleme ve sunma gibi pratikler yapan öğrenciler iş alanında kolaylıkla uygulamaya geçebilirler. İmalat mühendisliği bölümünde İngilizce şartı olmasa da İngilizce diline hâkim öğrencilerin iletişim kurması kolay hale gelir. Bölümden mezun olan her öğrenci alanına ve departmanına göre iş alanlarına başvurabilir.

Sadece imalat üzerine değil ortak derslere sahip oldukları için farklı mühendislik alanlarında da uzmanlık yapabilirler. Potansiyel iş alanlarının haricinde uzmanlık yapan mezunlar tasarım ve analiz gibi dallarla da ilgilenebilirler. Birden çok alanda çalışabildikleri gibi istek doğrultusunda aktif olarak laboratuvar gibi alanlarda da çalışabilirler. "İmalat Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?" sorusuna şu cevapları verebiliriz:

Üretim

Otomotiv

Maden sanayisi

Metal sanayisi

Bu alanlarda yapılacak iş içerikleri de değişkenlik gösterir. Örneğin, Maden veya metal sanayisi alanında çalışan imalat mühendisleri genel olarak firmanın üretimiyle ilgilenir. Üretim alanında ilerlemek isteyen imalat mühendisi ise özel veya kamu kurumları içerisinde üretim detayları ve üretim planlaması, üretim listeleri üzerinde verimlilik analizleri, üretim sürecindeki olumsuzlukları azaltarak iş sürecini takip eder. Otomotiv sektöründe ilerleyen bir mühendis ise tasarım ve üretim süreciyle ilgilenir.

İmalat Mühendisliği Mezunları iş imkânları nelerdir?

Birden çok mühendislik çeşidine sahip olan bölümler iş imkânları için tercih edilir. Mezun olan kişiler farklı alanlar ve farklı unvanlarda iş hayatlarına atılırlar. Herhangi bir bölümden başarı ile mezun olmak, iş alanında kolaylık sağlar. İmalat mühendisliği bölümünden mezun olmadan önce alınan derslere dikkat edilmesi gerekilir. Dersler başarıyla geçilse bile ders üzerine pratikler ve stajlar yapılmalıdır. Özellikle üretim süreci ve devamlılığı ile ilgili stajlar yapılması oldukça önemlidir.

Mühendislik alanının sıklıkla tercih edilmesi sebeplerinden biri geleceğin önü aydınlık mesleklerinden biri olmasıdır.

Sadece yurt içinde değil yurt dışında da imalat mühendisliği popüler mesleklerden biridir. Özellikle İngilterede büyük bir öneme sahiptir. Çalışma alanı olarak herhangi bir imalat yapan alanlar veya sektörler olarak bilinir. Uçak, tarım ve genel otomotiv makineleri gibi imalat sektörlerinde de meslek hayatına başlangıç adımı atılır. İsteğe göre İmalat Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları seçeneğinden de yararlanılır. Kamu sektöründe çalışmak isteyenler için ise belirli şartlar bulunur. Mezun olduktan sonra kamu sınavından başarı puanı alarak çeşitli alanlara başvurular yapılır. Başvuru sonucunun olumlu olması için mülakatlardan da yeterli puanı almak gerekir.

Üst düzey üretim süreci bilgisine sahip olan imalat mühendisleri aynı zamanda akademik alanda da ilerleme kaydedebilirler. Yüksek lisans için Üniversitenin belirlediği ortalama puanına erişerek çeşitli sınavlara girilir. Sınavların olumlu geçmesi üzerine mezunlar akademik başarıyı elde edebilirler. Kamu sektöründe ise üretim, bilgisayar yazılımları, mühendislik tasarımı gibi alanlarda ilerleme kaydederek İmalat Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları fırsatlarından da yararlanabilirler. Farklı sektörlerde çalışmak isteyen mühendislerin çeşitli sınav ve mülakatlara girmeleri gerekir. Birçok pozisyonda iş bulabilmek için öncellikle başarı ile mezun olunması gerekmektedir. Mezun olduktan hemen sonra KPSS sınavından başarı puanı alarak diledikleri mühendislik alanında ilerleme imkânı verilir.