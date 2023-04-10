İslam ve Din Bilimleri mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? İslam ve Din Bilimleri bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

İslam ve Din Bilimleri mezunlarının nerelerde çalıştığı ve iş imkanları oldukça sık bir şekilde araştırılır. Bu bölümden mezun olanlar ne iş yapar ve amacı nedir gibi konular bölümü tercih etmek isteyenlerin merak ettiği konular arasında yer alır. İslam ve Din Bilimleri bölümü kısaca islam ve dinin anlatılması, tarihçesi ve gerektirmiş olduğu konuları inceler. Bu meslek sayesinde dinimizin daha net ve iyi bir şekilde tanınmasına da yardımcı olunur. Özellikle iletişim yönü gelişmiş olanların tercih etmesi gereken bölümde eğitmen olarak çalışma imkanı oldukça fazladır.

İslam ve Din Bilimleri Bölümü nedir?

İslam ve Din Bilimleri bölümü inanç, ibadet, yaşayış biçimi, ahlak gibi islami olan konular hakkında derin ve aynı zamanda detaylı bir şekilde bilgi veren incelenmesini ve araştırılmasını sağlayacak olan uzmanlar ve elemanlar yetiştiren bölümdür. Ahlak kavramını da net bir şekilde açıklayarak öğreten bölümün asıl amacı bu bölümde okuyacak olan öğrencilerin öğrenmiş olduğu islami konuları en iyi bir şekilde aktararak elde etmiş olduğu kazanımları gelecek meslek hayatlarında iyi bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır.

İslam ve Din Bilimleri bölümünü tercih etmek isteyen öğrenciler disiplinli ve bu bilimlere karşı ilgili, meraklı ve sorumluluk sahibi olmalıdır. Ayrıca iletişim yeteneğinin de kuvvetli olması bu bölüm için gerekli olan özellikler arasında bulunur. İslam ve din konusunda net ve doğru açıklamalar yapmak, bilgi aktarımı sağlamak ve ahlak kavramını açıklamak için iletişim yeteneği oldukça önemlidir. Mezun olduktan sonra geniş bir çalışma alanına sahip olmak ve dini konularla ilgisi yüksek olanların tercih ettikleri bölümler arasında yer alan İslam ve Din Bilimleri bölümü dil öğrenmeye meraklı olanlar için de oldukça avantajlı bir bölümdür.

İslam ve Din Bilimleri bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Bu bölüm 4 yıllık lisans eğitimi verilen bölümler arasında yer alır. İslam ve Din Bilimleri bölümünü okumak isteyen öğrenciler 4 yıl yani 8 yarıyıl olmak üzere eğitim görürler. Üniversitelerin müfredat ve eğitim programlarına göre değişkenlik gösteren bölümde bazı üniversiteler İngilizce eğitim verirken, bazı üniversitelerde dersler Türkçe olarak okutulur. Öğrenciler almak istedikleri eğitimi tercih yaparken seçebilir. İslam ve Din Bilimleri bölümünü tercih etmek isteyen öğrenciler YKS sınavından bu bölüm için yeterli olan puanı almalıdır. Bu bölüm için sözel puan ile tercih yapılabilir. İslam ve Din Bilimleri bölümü dersleri şu şekilde sıralanabilir;

Arapça

Hadis

İslam Tarihi

Siyer

İslam İnançları Esasları

Tefsir

Din Sosyolojisi

Kuran İlimleri ve Tefsir Usulü

İslami Türk Edebiyatı

Kuran Okuma ve Tecvid

Hadis İlimleri ve Usulü

Hadiste Rical ve Metin Tenkidi

Kuran Kıraatine Giriş

Arapça Yazılı Anlatım

Osmanlı Türkçesi

İslam Mezhepleri Tarihi

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Arapça Okuma ve Anlama

İslam ve Din Bilimleri mezunları ne iş yapar?

İslam ve Din Bilimleri bölümü mezunları eğitmen, diyanette memur, imam, Kuran öğreticisi ve vaiz gibi pek çok iş yapabilirler. Bu bölümden mezun olan kişiler genellikle eğitim kurumları, Kuran kursları, diyanet ve camiler olarak sıralanabilir. Bu ve benzeri alanlarda çalışma olanakları bulunan İslam ve Din Bilimleri mezunları görevleri arasında müftü ve müftülük personeli olarak çalışma imkanı da vardır. Bölüm mezunları eğitmenlik yapmak yerine islami araştırmalar yapmak adına kütüphaneler ve çeşitli müzelerde de çalışma imkanına sahip olurlar.

Araştırma yapmak için arşivler de çalışabilen bölüm mezunları için oldukça geniş bir çalışma olanağı vardır. Gerek özel gerekse kamu kurumlarında çalışabilen bölüm mezunlarının çalışma olanakları özellikle son zamanlarda daha fazla artmıştır. İslam ve Din Bilimleri mezunları iş imkanları oldukça geniş bir alana sahiptir. Bu bölümü okumak isteyenlerin avantajları arasında çalışma alanının geniş olması da bulunur. Ayrıca İslam Din ve Bilimleri bölümü okumanın başka avantajları da bulunur. Bu avantajları şu şekilde sıralayabiliriz:

Ortalama kazançları oldukça yüksek bir miktardadır.

Devlet kurumlarında kadrolu bir şekilde çalışma imkanları bulunur.

Devlet kadro atamaları sık bir şekilde yapılır.

Çalışma alanları oldukça geniş bir alanı kapsar.

Yeni bir dil öğrenmek isteyenler için oldukça avantajlı bölümler arasında yer alır.

İslam ve Din Bilimleri mezunları nerelerde çalışır?

İslam ve Din Bilimleri bölümü mezunları yeterli seviyede bilgi, yetenek ve beceriye yatkın olup islam ve din konularında çalışmalar yapabilirler. Bu şekilde çalışmak isteyen mezunlar özellikle kütüphaneler, diyanet, çeşitli müzeler gibi alanlarda çalışma alanlarına sahip olurlar. Öğrenciler tercih edecekleri bölümleri araştırırken o bölümde okumak için ne gibi özelliklere sahip olunmalı gibi konular hakkında da araştırma yaparlar. İslam ve Din Bilimleri bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerin de bu bölümü okuyabilmek için bazı özelliklere sahip olmaları gerekir. Bu özelliklerden ilki ve en önemlisi din konularına ilgili olmak gerektiğidir. Bu konulara ilgili olanlar bölümü çok daha iyi bir şekilde okuyabilir ve çalışma alanında başarılı olur. Diğer bir özellik ise iyi bir öğretici ve ezberleme konusunda da iyi olmak.

Bölümden mezun olduktan sonra eğitmen olarak görev yapmak isteyenlerin öğretici olma yönleri kuvvetli olmalıdır. İslam ve Din Bilimleri mezunları genellikle eğitim alanlarında çalışırlar. İslam ve Din Bilimleri mezunlarının kamuda iş olanakları arasında öğretmen olma seçeneği bulunur. Kamu kurum ve kuruluşları gibi alanlarda çalışmak isteyen bölüm mezunları Kamu Personeli Seçme Sınavından yeterli miktarda puan alan mezunlar tercih yaparak devlet kurumlarında çalışabilir. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olan kurumlarda da çalışabilen mezunlar oldukça geniş bir çalışma imkanına sahip olurlar.İslam ve Din Bilimleri mezunlarının özel sektörde iş olanakları oldukça yüksektir. Özel eğitim kurumları ve vakıflar gibi birçok alanda çalışabilen mezunlar aynı zamanda Din Kültürü ve Ahlak dersi eğitmeni olarak da görev yapabilirler. Bu bölümden mezun olan kişilerin çalışma alanları arasında müzeler, kütüphaneler ve arşivler de bulunur.



