İletişim ve Tasarım mezunları ne iş yapar? İletişim ve Tasarım bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

İletişim ve Tasarım Bölümü, teknoloji çağına uygun yeni nesil tasarımcılar ve uzmanlar yetiştirir. Bölüm mezunları daha çok medya şirketlerinde ve teknoloji firmalarında çalışırlar. Bu şirketlerde genellikle web tasarımcısı ve içerik uzmanı gibi çeşitli unvanlarla görev alırlar. İletişim ve Tasarım mezunlarının kamuda iş olanakları olmakla birlikte bu tarz kuruluşlarda çok fazla alım maalesef ki yoktur.

İletişim ve Tasarım Bölümü nedir?

İletişim ve Tasarım Bölümü, dijitalleşmeyle birlikte teknolojinin gelişmesi sayesinde daha çok hayatımıza girmiştir. Bu bölümün mezunları reklam ajanslarında, yazılım ve medya şirketlerinde aktif olarak görev alabilirler. Çalıştıkları işletmelerin yaratım süreçlerinde görev alırlar. Örneğin web tasarımları yapmak en bilinen görev tanımlarından birisidir. İletişim ve Tasarım Bölümü oldukça kapsamlıdır. Öğrenciler lisans hayatları boyunca sosyal psikolojiden istatistiğe kadar pek çok dalda eğitim görürler. Gördükleri eğitim çoğunlukla tasarım ve yaratımla ilgilidir. Bu bölüm için adayların birtakım becerilere ve ilgi alanlarına sahip olmaları gerekir.

Gereken becerilerden ilki tasarım yapabilmektir. Gerek web sitesi gerekse reklamlar için çeşitli tasarımlar yaparlar. Bu yüzden hızlı olmalarının yanı sıra yaratıcı bir bakış açısına sahip olmaları gerekir. Teknolojiden bağımsız düşünülemeyen İletişim ve Tasarımı Bölümü, teknolojik gelişmelere yakından ilgi duymayı gerektirir. Bilgisayar, bu alanda en çok yararlanılan araçlardan biridir. Tasarım ve planlama süreçleri bilgisayar ortamında yapılır. Teknolojik aletlerle bu kadar haşır neşir olan bölüm için temel de olsa bilgisayar becerilerine sahip olmak esastır.

İletişim ve Tasarım mezunları ne iş yapar?

İletişim ve Tasarım mezunları genellikle dijital platformlarda kendilerini gösterirler. Görev aldıkları medya kuruluşlarında ve reklam ajanslarında web tasarımı yapabilirler. Bunun yanı sıra kreatif direktörlük, sanat direktörlüğü, sosyal medya uzmanlığı, grafik tasarımı gibi çeşitli görevlerde çalılabilirler. Görev tanımı oldukça geniş olabilen İletişim ve Tasarım mezunları sanat yönetmeni, yaratıcı yönetmen ve görüntü yönetmeni olarak da görev alabilirler. Ayrıca yazılım ve teknoloji şirketlerinde tasarımcı olarak çalışabilirler. Bu tarz kurumlarda mobil uygulama ara yüzü ve hareketli görüntü tasarımları yaparlar. İletişim ve Tasarım mezunları kurumlarda çalışabilecekleri pozisyonlar:

İletişim tasarım uzmanı

Kurumsal iletişim uzmanı

Görsel iletişim tasarımcısı

Multimedya tasarımcısı

Grafik tasarımcı

İçerik uzmanı

Web içerik tasarımcısı

İletişim ve Tasarım mezunları nerelerde çalışır?

Dijitalleşmenin tepelere çıktığı şu günlerde İletişim ve Tasarım mezunları iş imkânları açısından şanslılardır. Genellikle yazılım şirketlerinde, oyun şirketlerinde, medya kuruluşlarında ve reklam ajansında çalışırlar. Bu kuruluşlarda pek çok unvanla kendilerine kolayca yer bulabilirler. Son yılların artışta olan proje bazlı çalışma sistemi bu sektörde de oldukça yaygındır. Kişiler istedikleri firmayla istedikleri sürede çalışabilme şansına sahiplerdir. Freelance çalışma sitelerinde bulabilecekleri dönemsel işler iyi bir kazanç sağlayabilmektedir.

İletişim ve Tasarım mezunları için bir diğer seçenek ise akademik kariyer yapmaktır. Mezuniyetten sonra yüksek lisans ve doktora yapabilirler. Doktorayı da tamamladıktan sonra üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışabilirler.

İletişim ve Tasarım Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

İletişim ve Tasarım Bölümü eğitim süresi birçok bölümde olduğu gibi dört yıldır. Öğrenciler 240 AKTS'yi tamamlayıp bağlı oldukları kurumun sundukları diğer koşulları yerine getirdikten sonra “İletişim ve Tasarım Uzmanı” unvanı ile mezun olurlar.

İletişim ve Tasarım Bölümü dersleri nelerdir?

İletişim ve Tasarım Bölümünün kapsamı oldukça geniştir. Bu sebeple lisans döneminde öğrenciler farklı konularda derinlemesine eğitimler alırlar. Eğitimin ilk yılında odak noktası iletişim becerileridir. İkinci yıl dersler daha çok grafik tasarımı üzerine yoğunlaşır. Lisansın üçüncü yılında etkileşim tasarımı, dördüncü yılında ise etkileşimli sanatlar alanındaki dersler vardır. Üniversitede okutulan derslerin bazıları şunlardır:

Görsel İletişim Tasarımı

Sosyolojiye Giriş

İnternet Tasarımına Giriş

Sosyal Psikolojiye Giriş

Medya Etiği

Etkileşimli Medya Tasarımı ve Geliştirilmesi

Sosyal Bilimler için İstatistik

Medya ve Toplum

Yeni Medya

İktisadın Temel İlkeleri

İletişim ve Tasarımı Bölümü avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Üniversitedeki her bölümün kendine has bazı avantaj ve dezavantajları bulunur.