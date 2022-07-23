Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı mezunları ne iş yapar? Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Bireysel ve kurumsal iletişimin son derece önemli olduğu günümüzde bu konularda alınan eğitimler doğrultusunda bir meslek seçimi yapmak mantıklı olacaktır. Bu ihtiyaç doğrultusunda ortaya çıkan bölümlerden biri de Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı bölümüdür.

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı bölümü nedir?

Üniversitelerin özellikle son zamanlarında oldukça ilgi gören bir bölümdür. Medya alanında ve iletişim sektöründe türlü çalışma imkanları sağlar. Bu bölümün bulunduğu okullarda öğrencilere iş imkânı konusunda da destek verilir.

Okullar bu bölüm için hazırlanan program dahilinde farklı medya kurum ve kuruluşlarında çalışmak üzere yetkin öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. Özgün ve üretken kişiler için en uygun çalışma alanlarından biridir. Çizim yapmaya ilgisi ve yeteneği olması, tasarım yapabilmesi, bilgisayar derecesinin iyi derecede olması, el becerilerinin gelişmiş olması da bu alanda başarı sağlanması için önemli etkenlerdir.

Özellikle dijital medya alanında çalışmak isteyen kişiler için uygun bir bölümdür. Ülkemizde birçok şehirde ve üniversitede bu eğitim verilmektedir. Bu bölüm mezunları Görsel İletişim Tasarımcısı unvanını almaya hak kazanırlar.

Çalışma alanı geniştir. Ancak çalışma saatleri esnek ve yorucu olabilir. Bu sebeple tasarım, çizim gibi işlerden keyif alan kişiler için daha uygundur. Öte yandan devlet kadrolarında çalışma imkanları özel sektörden biraz daha düşüktür.

Ülkemizde bu alanda eğitim alınabilecek bazı okullar şunlardır: Maltepe Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi.

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

Program dört yıllık bir lisans programı içermektedir. Sekiz ara dönemden oluşur. Uygulamaları çok olan bir bölümdür. Bölüme girebilmek için iki sınava girmek ve bu sınavlardan geçerli puanlar almak zorunluluğu vardır.

Temel Yeterlilik Sınavı ve Alan Yeterlilik Sınavı sonrasında okul tercihi yapılabilir. Sözel puan türünde, okulların belirlediği taban puanlara ulaşmak bölüme girebilmek için yeterli olacaktır.

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı bölümü dersleri nelerdir?

Ülkemiz genelinde bölüm dersleri Türkçe dilinde verilir. Ancak bazı okullarda dersler İngilizce dilinde verilmektedir. Bölüm dahilinde zorunlu ve seçmeli olarak verilen derslerden bazıları şunlardır:

Görsel Okuma Yöntemleri, Temel Fotoğraf, Desen, Görsel İletişim, Yazı ve Topografi, Sanat Tarihi, Temel Tasarım, Görsel Okuma Yöntemleri, Fotoğraf Sanatı ve Fotoğraf Kuralları, İletişim Kuramları, Video Sanatı, Video Uygulamaları, Gösterge Bilim, Portfolyo Tasarımı, Ses Tasarımı, Çağdaş Sanat Kuramları, Reklam Fotoğrafçılığı, Mitoloji, Metin Yazımı, Görsel Kültür, Bilgisayarlı Grafik Tasarım, Görsel Tasarım Tarihi, Sanat Kavramları, Tasarımın Temelleri, Temel Çizim, Psikolojiye Giriş, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarigi, Dijital Tasarım ve İllüstürasyon, Sanal Ortamda Modelleme, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Girişimcilik İlkeleri, Tasarıma Semiyotik Yaklaşımlar.

Bölümün bulunduğu okullarda ayrıca bölüm ile ilgili etkinlikler düzenlenir. Bu etkinlikler kapsamında öğrenciler aldıkları eğitimi uygulamalı olarak gözlemleme imkânı bulurlar. Arzu eden öğrenciler kendilerini geliştirme amacıyla okulda verilen dersler dışındaki ek eğitim programlarına da katılım sağlayabilirler.

Öğrenciler dersler kapsamında oyun tasarımı, yeni medya ürünleri, akıllı ürünler, tipografi, canlandırma, siber kültür, çoklu ortam tasarımları, yayın tasarımı gibi konularda yetkinlik kazanırlar.

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı mezunları ne iş yapar?

Program dahilinde eğitim alan mezunlar için iş yeri çeşitliliği çoktur. Görsel İletişim Tasarımcısı, Oyun Tasarımcısı, Web Tasarımcısı, Yaratıcı Yönetmen, İletişim Uzmanı, Eğitmen, Mobil Uygulama Tasarımcısı ve benzeri unvanlar altında çalışabilirler.

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı mezunları iş imkanları nelerdir?

Bölümün iş olanakları oldukça geniş ve çeşitlidir. Mezunlar aldıkları eğitim kapsamında faaliyetler gösteren iş yerlerinde kolaylıkla iş bulabilirler. Ortalama olarak yüksek gelir getiren bir meslektir. Teknoloji geliştikçe bu alandaki iş imkanları da artmaktadır.

Bir firmaya bağlı olarak çalışabilecekleri gibi dışarıdan destek vererek freelance de çalışabilirler. Kendi projeleri üzerinde çalışabilecekleri gibi birden çok şirket ile birlikte iş yapmaları da mümkündür.

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı mezunları nerelerde çalışır?

Özel ya da devlete ait iş yerlerinde, reklam firmalarında, web sitelerinde, medya kuruluşlarında kolayca iş bulabilirler. Yerli, yabancı, çok uluslu şirketlerde çalışabilirler. Yurt içinde ya da yurt dışında yaşama imkanları vardır. Arzu eden mezunlar akademik alanda da gelişme gösterebilirler.

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı mezunlarının kamuda iş olanakları nelerdir?

Kamu alanında devlete ait iş yerlerinde çalışmak isteyen mezunlar öncelikle memurluk sınavına girmelidirler. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girerek bu sınavda belli bir puan alma zorunlulukları vardır. Sonrasında atama beklerler.

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı mezunlarının özel sektörde iş olanakları nelerdir?

Özel sektördeki iş imkanı bu bölüm için daha fazladır. Özel şirketlere danışmanlık verebilecekleri gibi kişilere danışmanlık hizmeti de verebilirler. Medya sektörüne bağlı olarak radyo ya da televizyon kanallarında kolayca iş bulabilirler.



