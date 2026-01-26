Ilgaz Dağı'nda ilginç görüntüler! Metrelerce yuvarlanıp o hale geldi

Türkiye’nin önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden biri olan Ilgaz Dağı’nda geçen hafta etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı yaklaşık 80 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışının ardından etkili olan rüzgâr, bölgede ilginç ve nadir bir doğa olayının ortaya çıkmasına neden oldu.

RÜZGÂR KARI YUVARLADI

Rüzgârın zemindeki kar tabakasını yüzeyden koparıp aşağı doğru sürüklemesiyle oluşan kar ruloları, yol kenarlarında dikkat çeken görüntüler oluşturdu. Kar rulolarının büyüklüklerinin, rüzgârın şiddetine ve kat ettikleri mesafeye göre değiştiği belirtildi.

Kastamonu-Çankırı sınırında yer alan ve Batı Karadeniz’in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi’ni de kapsayan Ilgaz Dağı, her yıl yoğun kar yağışıyla birlikte hem kayak severlerin hem de doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.