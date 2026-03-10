Mynet Trend

Beslediği ördek altın yumurtlayan tavuk çıktı! Karnında çil çil altın taşıyormuş 

Çin’de yaşanan ilginç bir olay kısa sürede gündem oldu. Bir köylü, kestiği ördeğin içinden altın parçacıkları çıkınca büyük şaşkınlık yaşadı. Detaylar haberimizde...

Sedef Karatay Bingül

Çin’in Hunan eyaletine bağlı Longhui ilçesinde yaşayan ve soyadı Liu olarak açıklanan bir köylü, Şubat ayında kestiği ördeğin iç organlarında parlak parçacıklar fark etti.

ÖRDEĞİN İÇİNDEN 10 GRAM ALTIN ÇIKTI

Yapılan incelemede bu parçacıkların yaklaşık 10 gram ağırlığında altın olduğu ortaya çıktı.

NewsBytes de yer alan habere göre, Altınların değerinin yaklaşık 12 bin yuan (yaklaşık 76.552,37 Türk Lirası) olduğu belirtildi. Liu, altının gerçek olup olmadığını anlamak için yakma testi yaptı ve parçacıkların gerçekten altın olduğu doğrulandı.

ÖRDEKLER NEHİR KENARINDA SERBEST YETİŞTİRİLİYORDU

Liu’nun ailesi ördekleri, geçmişte altın madenciliği yapılan bir nehrin yakınında serbest şekilde yetiştiriyordu. Bu durum, ördeklerin beslenirken altın içeren çamur veya kum parçacıklarını yutmuş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Liu’nun babası ise bu ilginç keşfi yıl için 'iyi bir şans' olarak yorumladı.

BÖLGEDE DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAŞANDI

Yerel kaynaklara göre bölgede yaşayan bazı köylüler geçmişte de ördeklerin içinde küçük altın parçaları bulduklarını söylemişti. Ancak Liu’nun bulduğu miktarın diğer örneklere göre daha fazla olduğu belirtidi.

NEHİR GEÇMİŞTE ALTIN ARAYICILARININ UĞRAK NOKTASIYDI

Longhui ilçesinden geçen Chenshui Nehri, 1970’li yıllardan 1990’lı yıllara kadar altın madenciliğiyle biliniyordu.
O dönemde köylüler nehir kıyısındaki kumları yıkayarak küçük altın parçacıkları toplamaya çalışıyordu. Ancak daha sonra yetkililer tarafından özel altın madenciliği yasaklandı.

Yerel bir yetkili, bu tür tesadüfi altın buluntularında mülkiyetin kime ait olduğunun belirlenmesinin oldukça karmaşık olduğunu söyledi.

ÇİN’DE ALTIN GÜVENLİ YATIRIM OLARAK GÖRÜLÜYOR

Mart ayı itibarıyla Çin’de altının gram fiyatı 1.140 ile 1.190 yuan (yaklaşık 7.592,32 Türk Lirası) arasında değişiyor. Ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemde birçok Çinli aile altını güvenli yatırım aracı olarak görmeye başladı.

Bazı beyaz yakalı çalışanlar altına dayalı fonlara yatırım yaparken, genç tüketiciler ise daha küçük ve modaya uygun altın ürünlere yöneliyor.

Bu yıl Bahar Festivali sırasında Chengdu kentinde bir kadının 6 gramlık altın takısını altın tırnak sanatı yaptırmak için kullandığı da dikkat çeken örneklerden biri oldu.

Çin Altın Ördek
En Çok Aranan Haberler

