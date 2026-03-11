Mynet Trend

Bu taş artık altından daha değerli! Ciddi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor

Et endüstrisinin en değerli yan ürünlerinden biri olan ve halk arasında alaza taşı olarak bilinen sığır safra taşları, son yıllarda hızla artan talep nedeniyle altından bile daha pahalı hale geldi. Küçük ve sertleşmiş sindirim sıvısı birikintileri olan bu taşlar, tıp dünyasında ciddi hastalıklarda ilaç ham maddesi olarak kullanılırken, özellikle geleneksel Çin tıbbında da önemli bir yere sahip.

Bu taş artık altından daha değerli! Ciddi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor

Çin’de 'Niu Huang' adıyla bilinen sığır safra taşları, binlerce yıldır geleneksel tıpta kullanılıyor. Hipertansiyon, felç ve çeşitli kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde tercih edilen bu madde, özellikle ciddi nörolojik rahatsızlıklar için kullanılan Angong Niuhuang Wan adlı geleneksel ilacın ana bileşenlerinden biri olarak biliniyor.

Çin’de felç oranının ABD’ye kıyasla yaklaşık üç kat daha yüksek olması da bu taşlara olan talebi artırıyor.



ALTINDAN DAHA PAHALI

The Wall Street Journal’ın haberine göre 2025 yılında sığır safra taşlarının fiyatı ons başına yaklaşık 5.800 dolara kadar (255 bin Türk lirası) yükseldi. Bu rakam, aynı dönemde altının değerinin yaklaşık iki katına denk geliyor.

KITLIK VE KAÇAKÇILIK

Safra taşlarının pahalı olmasının en büyük nedeni kıtlık. Bu taşlar genellikle daha yaşlı sığırlarda oluşuyor ancak modern hayvancılıkta sığırlar verimlilik nedeniyle daha genç yaşta kesiliyor. Bu durum da safra taşı bulunmasını zorlaştırıyor.

Artan fiyatlar, Brezilya, Avustralya ve ABD’nin Teksas eyaleti gibi sığır yetiştiriciliğinin yoğun olduğu bölgelerde adeta bir 'safra taşı avı' başlattı. Özellikle Brezilya’nın São Paulo eyaletindeki bazı kırsal bölgelerde silahlı kişilerin çiftliklere girerek hayvanları değil, safra taşlarını çalmaya çalıştığı bildiriliyor. Mezbahane çalışanları tarafından yapılan kaçakçılık da artmış durumda.



LABORATUVARDA ÜRETİLEN ALTERNATİFLER

Doğal safra taşlarının yüksek fiyatı, bilim insanlarını alternatif üretim yöntemlerine yöneltti. Çinli araştırmacılar, doğal taşların bazı nöroprotektif ve karaciğer koruyucu etkilerini taklit eden laboratuvar ortamında üretilmiş 'kültürlenmiş' safra taşları geliştirdi.

Her ne kadar doğal taşlar hâlâ en değerli seçenek olarak görülse de bu sentetik alternatiflerin fiyat artışını yavaşlatabileceği düşünülüyor.

İNSAN SAFRA TAŞLARINA BİLE TALEP VAR

Rus medyasına göre Çin’de insan safra taşlarına olan talep de artıyor. Tek bir insan safra taşının fiyatı yaklaşık 100.000 rubleye (yaklaşık 1.270 dolar, 56 bin lira) kadar çıkabiliyor. Fiyatlar taşın büyüklüğüne ve özelliklerine göre değişirken genellikle daha büyük taşlar daha yüksek değer görüyor.

Bazı çevrim içi platformlarda insan safra taşlarının satışına yönelik çok sayıda ilan bulunduğu da belirtiliyor.

