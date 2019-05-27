Mynet Trend

İlginç anlar! Koyun sürüsü kara yolunu trafiğe kapattı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 27.05.2019 14:04 | Son Güncelleme

Siirt’te yaylalara gitmek için yollara düşen göçerlerin zorlu yolculuğu devam ediyor. Yaylaya giden 2 bin küçükbaş hayvan kara yolunda araçların yolunu kesince sürücüler şaşkınlık yaşadı.

Havaların ısınmasıyla birlikte göçerler de sürüleriyle yollara düştü. Ramazan ayının sonuna kadar devam edecek zorlu yolculuk için yollara düştüklerini belirten göçerler, Siirt Baykan-Bitlis kara yolunu kullanarak yaylaya ulaşmaya çalışıyor.

Yolu ulaşıma kapatan 2 bin küçükbaş hayvan sürücüleri şaşırttı. Araçlarıyla sürünün ortasında kalan sürücüler bir süre bekleyerek yollarına devam etti. Sürüyle kara yolunda ilerleyen çobanlar, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu. Kara yolu üzerinden tünel içine de giren koyunlar şaşırtan anlara sahne oldu.

SÜRÜCÜLER DE ŞAŞIRDI

Koyun sürülerinin geçtiği kara yolunda zaman zaman trafik aksadı. Sürücüler de şaşkın bakışlar altında koyun sürüsünün arasından geçerek yoluna devam etti. Göçerler yaklaşık 3 aylık kavurucu sıcakları serin yaylada geçirdikten sonra dönüş için yine yollara düşecek. (İHA)

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
137 metrelik uçurumdan yuvarlandı, hayatta kaldı137 metrelik uçurumdan yuvarlandı, hayatta kaldı
2015'ten bu yana bir ilk! Köpekbalığı 65 yaşındaki adamı yedi2015'ten bu yana bir ilk! Köpekbalığı 65 yaşındaki adamı yedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Siirt küçükbaş sürü yol koyun

En Çok Okunan Trend Haberler

Büfeden aldığı ekmek bıçağıyla boğazını kesti

Büfeden aldığı ekmek bıçağıyla boğazını kesti

Dünya panikte! Nükleer 'tıpa' sızdırıyor

Dünya panikte! Nükleer 'tıpa' sızdırıyor

Göztepe maçına Ebru Şancı'nın öpücüğü damga vurdu

Göztepe maçına Ebru Şancı'nın öpücüğü damga vurdu

Resmi nikah isteyince dehşet saçtı!

Resmi nikah isteyince dehşet saçtı!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
137 metrelik uçurumdan yuvarlandı, hayatta kaldı

137 metrelik uçurumdan yuvarlandı, hayatta kaldı

2015'ten bu yana bir ilk! Köpekbalığı 65 yaşındaki adamı yedi

2015'ten bu yana bir ilk! Köpekbalığı 65 yaşındaki adamı yedi

O sosyal medya uygulamasında 'casus' şoku

O sosyal medya uygulamasında 'casus' şoku

Sıcaktan bunalan küçük kız yol kenarında böyle serinledi

Sıcaktan bunalan küçük kız böyle serinledi

Terliklerini giyip ringe çıktı, alay konusu oldu

Terliklerini giyip ringe çıktı, alay konusu oldu

'Çılgın berber' hareket halindeki motosiklette saç tıraşı yaptı

Hareket halindeki motosiklette tıraş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.