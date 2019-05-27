İlginç anlar! Koyun sürüsü kara yolunu trafiğe kapattı

Havaların ısınmasıyla birlikte göçerler de sürüleriyle yollara düştü. Ramazan ayının sonuna kadar devam edecek zorlu yolculuk için yollara düştüklerini belirten göçerler, Siirt Baykan-Bitlis kara yolunu kullanarak yaylaya ulaşmaya çalışıyor.

Yolu ulaşıma kapatan 2 bin küçükbaş hayvan sürücüleri şaşırttı. Araçlarıyla sürünün ortasında kalan sürücüler bir süre bekleyerek yollarına devam etti. Sürüyle kara yolunda ilerleyen çobanlar, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu. Kara yolu üzerinden tünel içine de giren koyunlar şaşırtan anlara sahne oldu.

SÜRÜCÜLER DE ŞAŞIRDI

Koyun sürülerinin geçtiği kara yolunda zaman zaman trafik aksadı. Sürücüler de şaşkın bakışlar altında koyun sürüsünün arasından geçerek yoluna devam etti. Göçerler yaklaşık 3 aylık kavurucu sıcakları serin yaylada geçirdikten sonra dönüş için yine yollara düşecek. (İHA)

