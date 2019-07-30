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İlginç icralıklar arasına bir yenisi daha eklendi! İcradan yarı fiyatına çeyrek altın

leyla.kader leyla.kader
EKONOMİ  | 30.07.2019 12:01 | Son Güncelleme

Balıkesir Gönen’de bir kuyumcuya ait çeyrek, yarım, gram ve Cumhuriyet altınının da aralarında bulunduğu çeşitli cinste altın ve takı ürünleri yarı fiyatına icradan satışa çıkacak.

İlginç icralıklar arasına bir yenisi daha eklendi! İcradan yarı fiyatına çeyrek altın

İcraburada'nın sitesinde yer alan şartnameye göre 67 bin TL değerindeki direkt nakde çevirebilme olanağı bulunan 114 adet çeyrek, 6 adet gram, 2 adet Cumhuriyet, 2 adet yarım altın ve 22 ayar bilezik ile künyelerin bulunduğu ürünler 22 Ağustos tarihinde yarı fiyatına satışa çıkacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan icraburada'nın genel müdürü Caner Çakı, “Açık arttırma usulü ile satışa çıkacak olan altınlara ilginin yoğun olacağını düşünüyorum. Özellikle ihalenin sonuçlanmasının ardından alınan ürünlerin hemen nakde çevirilme imkanının bulunması da ihaleyi daha cazip bir hale getiriyor. Nasıl ki bu ihalede direkt kar yapma olasılığı bulunuyorsa, icralık ürün alımlarının geneline bakıldığında uygun fiyata ürün alma fırsatı bulunuyor. İhaleye katılanların özellikle araç, arsa, konut ve işyeri alımlarında bu fırsatı değerlendirme şansı bulunuyor. İcra ihalelerine katılım için internet üzerinden veya çağrı merkezimize ulaşarak detaylı bilgi alabilirsiniz” dedi.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir icra çeyrek altın

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