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İlginç protesto! Mecliste yere yorgan atıp uyudu

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İLGİNÇ HABERLER  | 19.07.2019 14:55 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Karnataka eyaletinin BJP partisi lideri Yeddyurappa, mecliste 'uyuma protestosu' düzenledi.

İlginç protesto! Mecliste yere yorgan atıp uyudu

Hindistan Başbakanı Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) Karnataka eyalet sekreteri Bookanakere Siddalingappa Yeddyurappa, rakip koalisyonu güven oylamasını geciktirmekle suçlayarak 'Uyuma protestosu' düzenledi.

76 yaşındaki lider, parlamentonun sabah oturumunda düzenlenecek güven oylamasında 'herkesin yerinde olduğundan emin olmak için' meclise getirdiği yorgan ve yastığı yere sererek üzerinde uyudu.

Diğer BJP'li vekillerin ise koltuk ve kanepelerin üzerinde uyudukları görüldü.

Meclis binasını 'otele çeviren' bu görüntülerin sebebi ise beklenen güvenoyu işleminin arka arkaya ertelenmiş olması.

BJP'li vekiller oylamanın dün yapılmasını beklerken, dün yapılan bir son dakika açıklamasıyla oylamanın bugüne ertelendiği açıklanmıştı.

Üst üste ertelemelere tepki duyan BJP'li vekiller ise oylama gerçekleşene kadar binadan çıkmamaya karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
india Hindistan yorgan protesto

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