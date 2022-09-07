İlham eş anlamlısı nedir? İlham kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İlham kelimesi Arapça "lhm" kökünden gelir. Bu kökten türeyen "ilhām" kelimesi "esin” anlamına gelir. İlham kelimesi, dilimizde ilk defa "esin" anlamıyla Garibnâme adlı eserde kullanılmıştır. Bu eserde kelimenin " ilhām-ıla" şeklinde kullanıldığını görürüz.

İlham kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

İlham TDK'de "esin" olarak geçer. Aynı zamanda ilham kelimesinin anlamı olarak değerlendirilen bir başka ifade de vardır. İlham kelimesiyle aynı anlama gelen kelime mevcuttur. İlham kelimesinin eş anlamı olan sözcük "esin" kelimesidir.

İlhamın eş anlamıları ile örnek cümleler

İlham sözcüğü özellikle sanatsal faaliyetlerde sıklıkla karşımıza çıkan kelimelerden biridir.

Bu şiiri yazarken şair doğadan ilham almış.

Varlığın her zaman ilham kaynağım.

Senin eserlerini okumak daima diama ilham vermiştir.

Bu çalışmamda ressamın duygularından esinlendim.



