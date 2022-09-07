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İlham eş anlamlısı nedir? İlham kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

07.09.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe gelişim sürecinde çok sayıda medeniyetten kelimeler almıştır. İlham kelimesi de bu duruma iyi bir örnektir. Arapça kökenli olan ilham kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler de türemiştir. İlham kelimesinin eş anlamı nedir?

İlham eş anlamlısı nedir? İlham kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İlham kelimesi Arapça "lhm" kökünden gelir. Bu kökten türeyen "ilhām" kelimesi "esin” anlamına gelir. İlham kelimesi, dilimizde ilk defa "esin" anlamıyla Garibnâme adlı eserde kullanılmıştır. Bu eserde kelimenin " ilhām-ıla" şeklinde kullanıldığını görürüz.

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İlham kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

İlham TDK'de "esin" olarak geçer. Aynı zamanda ilham kelimesinin anlamı olarak değerlendirilen bir başka ifade de vardır. İlham kelimesiyle aynı anlama gelen kelime mevcuttur. İlham kelimesinin eş anlamı olan sözcük "esin" kelimesidir.

İlhamın eş anlamıları ile örnek cümleler

İlham sözcüğü özellikle sanatsal faaliyetlerde sıklıkla karşımıza çıkan kelimelerden biridir.

  • Bu şiiri yazarken şair doğadan ilham almış.
  • Varlığın her zaman ilham kaynağım.
  • Senin eserlerini okumak daima diama ilham vermiştir.
  • Bu çalışmamda ressamın duygularından esinlendim.
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