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İlhan İrem'den kötü haber! İlham İrem'in son durumu

27.02.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Konuşamıyorum', 'Anlasana' şarkılarıyla 1970’li yıllarda Türkçe sözlü pop müziğe damgasını vuran usta sanatçı İlhan İrem'in sağlık durumu merak konusu oldu. İlhan İrem'in durumunun kötüye gittiği iddia edildi. İlhan İrem hastalığı da merak edildi.

İlhan İrem'den kötü haber! İlham İrem'in son durumu

Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem'in sağlık durumu gündemde. 1970’li yıllarda Türkçe sözlü pop müziğe damgasını vuran ve 1980’li yıllarla birlikte kendisini dünyadan izole ederek ruhani bir yolculuğa çıkan İlhan İrem böbrek rahatsızlığı sebebiyle diyaliz tedavisi görüyor.

Sanatçının son zamanlarda durumunun ağırlaştığı öğrenildi. 66 yaşındaki İrem'in sağlık durumunun iyiye gitmediği iddia edildi. Akşam’ın haberine göre İlhan İrem’in yakınları sevenlerinden dua istedi.

ilhan-irem-kimdir

2016 yılında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan İrem, iki gün diyaliz makinesine bağlanmıştı.

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