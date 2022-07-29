İlhan İrem kimdir, neden öldü? İlhan İrem nereli ve kaç yaşındaydı, vasiyeti nedir?

İlhan İrem'in vefat haberinin ardından ünlü sanatçının ölüm sebebi merak ediliyor. Asıl isminin İlhan Aldatmaz olduğu bilinen İlhan İrem, pek çok şarkı bestelemiştir. İlhan İrem'in vefat haberini geçtiğimiz gün eşi Hansu İrem açıkladı. Peki İlhan İrem kimdir, neden öldü? İşte merak edilen soruların yanıtı...

İLHAN İREM KİMDİR?

1955 senesinde Bursa'da dünyaya gelen İlhan İrem, ortaokulda solfej ve şan dersleri almaya başlamıştır. Fakat 1969 yılında üst dönemler tarafından okul orkestrasına solist olarak seçilmesi ile müzik yaşamına başlamıştır. 1970 senesinde mensubu olduğu Meltemler Orkestrası, Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği Liselerarası Müzik Yarışması'nda Marmara bölgesi birinciliği elde etmiştir.

Bu dönemde İstanbul'da yer alan pek çok profesyonel müzik grubundan teklif alan isim, 1972 yılına kadar Bursa'da kalmış ve 1972'ye kadar Bursa Çelik Palas Oteli'nde ve Uludağ diskolarında dans müziği şarkıcılığına devam etmiştir.

70'li yıllarını "romantik dönem" olarak adlandıran ünlü isim, bu dönemde daha çok single plaklar ve romantik hit parçalar bestelemiştir. Plak firmasının bestelerini başka sanatçılara söyletme isteğini reddetmiştir ve sonra yapmış olduğu ikinci 45'liği "Yazık Oldu Yarınlara - Haydi Sil Gözlerini" genç sanatçıyı bir anda Türkiye'deki en popüler sarkıcılardan biri yapmıştır. 1975 senesinde yayınlanmış olan üçüncü 45'liği "Anlasana" ile başarısını sürdürmüştür.

1976 senesinde ilk uzunçalar çalışması olan İlhan İrem 1973-1976 yayınlanmıştır. 1985 senesinde üçlemenin ikinci albümü "Köprü" ve İlhan İrem'in ilk kitabı "Pencere... Köprü... Ve Ötesi..." de yayınlanmıştır. Söz konusu kitapta İlhan İrem'in Rock Senfonideki müzikal anlatımı kaleme aldığı öykü ve bu öykünün Nuri Kurtcebe tarafından görüntülenmiş çizgileri ile Burak Eldem, İzzet Eti ve Adnan Özer'in İlhan İrem Müziği üzerine kapsamlı bir araştırması yer almıştır.

Yine 1986 senesinde sözlerini yazdığı "Halley" Melih Kibar tarafından bestelenmiş ve Türkiye'ye Eurovizyon Şarkı Yarışması'nda o yıla kadar alınan en iyi dereceyi getirmiştir. 1987 senesinde üçlemenin son bölümü olarak "Ve Ötesi" albümü ile "Uzaklarda Biri Var" (Denemeler) adlı ikinci kitabı yayınlanmıştır. Sonraki Dünden Yarına, 1989 senesinde ise Uçun Kuşlar Uçun albümleri yayınlanmıştır.

Sanat hayatı boyunca 6 defa Altın Plak olmak üzere bir çok ödül alan isim, aralarında Hey ve Ses de olmak üzere çeşitli kurumlar tarafından pek çok kez "yılın erkek sanatçısı" ve "yılın sanatçısı" ödüllerini kazanmıştır. Şarkıları ve albümleri de çeşitli dergi, gazete ve kurumlar tarafından "yılın şarkısı/yılın albümü" seçildi.

Eşi Hansu İrem Orta Doğu Teknik Üniversitesi psikoloji mezunudur. Eşi ile 1 Ekim 1991 tarihinde evlenen İrem'in son dönem eserlerinin pek çoğunun şiirlerini eşi yazmıştır. Aynı zamanda albümlerinin kapak fotoğraflarını da eşi çekmiştir. Hansu İrem aynı zamanda İlhan İrem'in sanat yönetmenliğini yapmaktadır.Çiftin çocuğu ise yoktur.

İLHAN İREM NEDEN ÖLDÜ?

Böbrek rahatsızlığı yaşayan İlhan İrem 2016 senesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü sanatçı diyaliz makinasına bağlı olarak yaşamına devam ediyordu. Sanatçı 28 Temmuz 2022 tarihinde hayatını kaybetti.

İLHAN İREM'İN VASİYETİ NEDİR?

Eşi Hansu İrem ise vefat haberinin ardından eşinin üç vasiyeti olduğunu söyledi. İrem, yaptığı açıklamada "Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını istemişti. Atatürk Kültür Merkezi’nde bir tören yapılmasını istiyordu. Bir diğer vasiyeti de Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilmekti" ifadelerini kullanmıştır.

