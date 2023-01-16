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İlhan Palut'la yollar ayrıldı, sosyal medya yıkıldı! Konyaspor taraftarlarından yönetime büyük tepki

16.01.2023 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor'da 9 Şubat 2021 tarihinde göreve gelen İlhan Palut'la yollar ayrıldı. Palut döneminin sona ermesinin ardından taraftarlar, sosyal medyada yönetime büyük tepki gösterdi.

İlhan Palut'la yollar ayrıldı, sosyal medya yıkıldı! Konyaspor taraftarlarından yönetime büyük tepki

Konyaspor yönetimi, yeşil-beyazlı ekibin başına 9 Şubat 2021 tarihinde gelen teknik direktör İlhan Palut ile bugün yollarını ayırdı. Bu haberin ardından taraftarlar, yönetime sosyal medya aracılığıyla tepki gösterdi. Sosyal medya '#konyaspor' başlığı adı altında taraftar yönetimi istifaya davet etti. Taraftarın yanı sıra yerel medyada çalışan spor yazarları da karara tepki gösterdi. 

81 MAÇTA 36 GALİBİYET 25 BERABERLİK

İlhan Palut, yeşil-beyazlı takımın başında çıktığı 81 maçta 36 galibiyet, 25 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı. Geçen sezon ligi 3'üncü sırada bitiren Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmıştı. (DHA)

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