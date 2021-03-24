İlişki uzmanlarından hayati önem taşıyan tüyolar! İlişkinizin heyecanının devam etmesi için yapmanız gereken 13 adım

Aşık olmak dünyadaki en güzel hislerinden biridir. “Evlilik aşkı öldürür” denilse de bu teoriye kafa tutmak isteyenler için ilişki terapistleri mutlu evliliğin sırrını verdi. Partnerinizle geçireceğiniz uzun yılların hayalini kurduğunuzu biliyoruz. İlişki terapistlerine göre mutlu bir evlilik hayal olmak zorunda değil. Sağlıklı bir ilişkide olması gerekenleri öğrendikten sonra siz de aşkınızı sonsuza dek canlı tutabilirsiniz. İşte aşkınızın hiç bitmemesi için her gün yapmanı gerekenler... AÇIK BİR İLETİŞİM KURUN İlişki uzmanlarına göre iletişim, sağlıklı bir ilişkinin temelidir. Partnerinizin tüm korkularınızı, umutlarınızı ve inançlarınızı anlamasına imkan tanımalı ve aynı fikirde olmadığınızda bunu birbirinize rahatça söyleyebilmelisiniz. İletişim yalnızca dinlemek değildir, partnerinizi aktif bir şekilde dinlemeniz de çok önemli ORTAK İLGİ ALANLARINIZI KEŞFEDİN Çeşitli konularla ilgili ortak görüşlerin olması, güçlü bir ilişkinin olmassa olmazı. Stresinizi azaltırken yakınlığınızı arttıracak ortak bir aktivite, ilişkinizi güçlü ve sağlıklı tutmanızı sağlar. Bunun için her ikinizin de ilgisini çekecek küçük bir aktivite yapabilirsiniz.

GÜN BOYUNCA İLETİŞİMDE KALIN Partnerinize iltifat etmek, komik fotoğraf atmak ya da sohbet etmek… Tüm bunlar aranızdaki yakınlığı korumak için birebir. Ona onu düşündüğünüzü söylememek için hiçbir sebep yok! Üstelik pek çok kişi, yakın ilişkilerde mesajları yanıtlamanın ve sohbeti devam ettirmenin önemli olduğunu düşünüyor. Kritik önem taşıyor! Çiftlerin evlenmeden önce mutlaka birbirleriyle konuşması gereken 10 konu! KÜÇÜK ŞEYLERE ÖNEM VERİN Birlikte yaşamaya başladığınızda partnerinizin daha önce hiç görmediğiniz huylarını ve ihtiyaçlarını görebilirsiniz. Bu sinyalleri doğru bir şekilde yorumlamayı öğrenin ve küçük detaylara özen gösterin. EV İŞLERİNDE İŞ BİRLİĞİ YAPIN Gündelik hayatın pratikleri içerisinde ev işleri önemli bir yer tutar. Günümüzde çiftler ev işlerini eşit bir şekilde paylaşmayı tercih ediyorlar. Yapılan araştırmalar da çiftlerin ev işlerini birlikte yapmalarından daha mutlu olduklarını doğruluyor. Günlük işleri birlikte yapmak hem partnerinizin omuzlarından fazla yükü almak hem de mutlu bir ilişkye sahip olmak için önemli bir detaydır. BİRBİRİNİZE İLTİFAT EDİN Birbirinize minnettarlığınızı ve takdirinizi ifade etmek, sağlıklı ilişkilerin olmazsa olmazlarından biri. Partnerinize iltifat etmekten ya da onu ne kadar takdir ettiğinizi söylemekten çekinmeyin. Tüm bunlar ilişkinizde iyileştirici bir rol üstlenecek.

BİRLİKTE GÜLÜN Kahkaha adeta ilişkinizin temel taşıdır. Birlikte gülmek, dünyayı aynı şekilde gördüğünüzü düşündürdüğü için sizleri yakınlaştırır. BİRBİRİNİZİ ŞIMARTIN Partnerinize minnettarlığınızı göstermenin pek çok yolu vardır. Küçük ve sevimli sürprizler de buna dahil! Minnettarlık, kararlı ve uzun bir ilişkinin anahtarıdır. Ne kadar takdir ederseniz o kadar takdir edileceğinizi unutmamalısınız. SORUNLARINIZI AYNI GÜN ÇÖZÜN Aşk her zaman toz pembe değildir. Kimi zaman bazı konularda anlaşamayabilir, tartışabilirsiniz. Bu noktada önemli olan tartışmayı sağlıklı bir şekilde ilerletebilmektir. Kimi zaman uyumak ve sorunu bir sonraki gün çözmeye çalışmak iyi bir fikir gibi gözükse de araştırmalar tam tersini iddia ediyor! Sorunlarınızı aynı gün içinde konuşmaya ve çözmeye özen göstermelisiniz. Çiftler ne çok hangi konu üzerinden tartışıyor? Popüler tartışma konuları nelerdir? SELAMLAŞMANIN ÖNEMİNİ KAVRAYIN Partnerinize ne kadar değerli olduğunu göstermek için yalnızca birkaç saniyeye ihtiyacınız var! Ufak bir detay gibi görünse de ona onu özlediğinizi göstermek, ilişkinizi güçlendirmek için harika bir yol. Birçok ilişki uzmanı, kırgınlıkları önlemek için selamlaşmanın ve vedalaşmanın çok önemli olduğunun altını çiziyor.