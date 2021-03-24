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İlişki uzmanlarından hayati önem taşıyan tüyolar! İlişkinizin heyecanının devam etmesi için yapmanız gereken 13 adım

Seray Üstün Seray Üstün
24.03.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masallardaki mutlu sonları herkes kendi hayatında da ister. Ancak yaşam içerisinde kimi durumlar dengelerin altüst olmasına neden olur. Zaman içerisinde ilişkiler başladıkları noktadan çok uzağa doğru gider. İlişki uzmanları aşkı canlı tutmak için her gün yapılması gereken adımları açıkladı.

İlişki uzmanlarından hayati önem taşıyan tüyolar! İlişkinizin heyecanının devam etmesi için yapmanız gereken 13 adım

Aşık olmak dünyadaki en güzel hislerinden biridir. “Evlilik aşkı öldürür” denilse de bu teoriye kafa tutmak isteyenler için ilişki terapistleri mutlu evliliğin sırrını verdi. Partnerinizle geçireceğiniz uzun yılların hayalini kurduğunuzu biliyoruz. İlişki terapistlerine göre mutlu bir evlilik hayal olmak zorunda değil. Sağlıklı bir ilişkide olması gerekenleri öğrendikten sonra siz de aşkınızı sonsuza dek canlı tutabilirsiniz. İşte aşkınızın hiç bitmemesi için her gün yapmanı gerekenler...

AÇIK BİR İLETİŞİM KURUN

İlişki uzmanlarına göre iletişim, sağlıklı bir ilişkinin temelidir. Partnerinizin tüm korkularınızı, umutlarınızı ve inançlarınızı anlamasına imkan tanımalı ve aynı fikirde olmadığınızda bunu birbirinize rahatça söyleyebilmelisiniz. İletişim yalnızca dinlemek değildir, partnerinizi aktif bir şekilde dinlemeniz de çok önemli

ORTAK İLGİ ALANLARINIZI KEŞFEDİN

Çeşitli konularla ilgili ortak görüşlerin olması, güçlü bir ilişkinin olmassa olmazı. Stresinizi azaltırken yakınlığınızı arttıracak ortak bir aktivite, ilişkinizi güçlü ve sağlıklı tutmanızı sağlar. Bunun için her ikinizin de ilgisini çekecek küçük bir aktivite yapabilirsiniz.

GÜN BOYUNCA İLETİŞİMDE KALIN

Partnerinize iltifat etmek, komik fotoğraf atmak ya da sohbet etmek… Tüm bunlar aranızdaki yakınlığı korumak için birebir. Ona onu düşündüğünüzü söylememek için hiçbir sebep yok! Üstelik pek çok kişi, yakın ilişkilerde mesajları yanıtlamanın ve sohbeti devam ettirmenin önemli olduğunu düşünüyor.

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KÜÇÜK ŞEYLERE ÖNEM VERİN

Birlikte yaşamaya başladığınızda partnerinizin daha önce hiç görmediğiniz huylarını ve ihtiyaçlarını görebilirsiniz. Bu sinyalleri doğru bir şekilde yorumlamayı öğrenin ve küçük detaylara özen gösterin.

EV İŞLERİNDE İŞ BİRLİĞİ YAPIN

Gündelik hayatın pratikleri içerisinde ev işleri önemli bir yer tutar. Günümüzde çiftler ev işlerini eşit bir şekilde paylaşmayı tercih ediyorlar. Yapılan araştırmalar da çiftlerin ev işlerini birlikte yapmalarından daha mutlu olduklarını doğruluyor. Günlük işleri birlikte yapmak hem partnerinizin omuzlarından fazla yükü almak hem de mutlu bir ilişkye sahip olmak için önemli bir detaydır.

BİRBİRİNİZE İLTİFAT EDİN

Birbirinize minnettarlığınızı ve takdirinizi ifade etmek, sağlıklı ilişkilerin olmazsa olmazlarından biri. Partnerinize iltifat etmekten ya da onu ne kadar takdir ettiğinizi söylemekten çekinmeyin. Tüm bunlar ilişkinizde iyileştirici bir rol üstlenecek.

BİRLİKTE GÜLÜN

Kahkaha adeta ilişkinizin temel taşıdır. Birlikte gülmek, dünyayı aynı şekilde gördüğünüzü düşündürdüğü için sizleri yakınlaştırır.

BİRBİRİNİZİ ŞIMARTIN

Partnerinize minnettarlığınızı göstermenin pek çok yolu vardır. Küçük ve sevimli sürprizler de buna dahil! Minnettarlık, kararlı ve uzun bir ilişkinin anahtarıdır. Ne kadar takdir ederseniz o kadar takdir edileceğinizi unutmamalısınız.

SORUNLARINIZI AYNI GÜN ÇÖZÜN

Aşk her zaman toz pembe değildir. Kimi zaman bazı konularda anlaşamayabilir, tartışabilirsiniz. Bu noktada önemli olan tartışmayı sağlıklı bir şekilde ilerletebilmektir. Kimi zaman uyumak ve sorunu bir sonraki gün çözmeye çalışmak iyi bir fikir gibi gözükse de araştırmalar tam tersini iddia ediyor! Sorunlarınızı aynı gün içinde konuşmaya ve çözmeye özen göstermelisiniz.

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SELAMLAŞMANIN ÖNEMİNİ KAVRAYIN

Partnerinize ne kadar değerli olduğunu göstermek için yalnızca birkaç saniyeye ihtiyacınız var! Ufak bir detay gibi görünse de ona onu özlediğinizi göstermek, ilişkinizi güçlendirmek için harika bir yol. Birçok ilişki uzmanı, kırgınlıkları önlemek için selamlaşmanın ve vedalaşmanın çok önemli olduğunun altını çiziyor.

‘SENİ SEVİYORUM’ DEMEKTEN KAÇINMAYIN

Tabii ki her zaman bu iki kelimeyi söylemek zorunda değilsiniz. Sevginizi ifade etmenin pek çok yolu var. Örneğin partnerinize zorlandığı bir konuda yardımcı olabilir ya da evi toplayabilirsiniz.

BİRBİRİNİZE SÜRPRİZLER YAPIN

Yapılan bir araştırmaya göre çiftler, en çok ufak sürprizler karşısında mutlu oluyorlar. Bir rutine sıkışıp kalmak yerine partnerinize sürprizler yaparak ilişkinizi ve aşkınızı canlı tutabilirsiniz. Bu en sevdiği atıştırmalığı almak ya da sevdiği bir yemeği yapmak olabilir.

YATAĞA BİRLİKTE GİDİN

Yapılan araştırmalar, aynı anda yatağa gitmenin mutlu ilişkiler için bir anahtar olduğunu söylüyor. Aynı rutine girmenizi sağlayan bu durum, birbirinize vakit ayırmak için de birebir. Ek olarak yatakta yaptığınız sohbetlerin de ilişkiniz için çok önemli olduğunu unutmamalısınız.

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