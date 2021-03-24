İlişki uzmanlarından hayati önem taşıyan tüyolar! İlişkinizin heyecanının devam etmesi için yapmanız gereken 13 adım

Aşık olmak dünyadaki en güzel hislerinden biridir. “Evlilik aşkı öldürür” denilse de bu teoriye kafa tutmak isteyenler için ilişki terapistleri mutlu evliliğin sırrını verdi. Partnerinizle geçireceğiniz uzun yılların hayalini kurduğunuzu biliyoruz. İlişki terapistlerine göre mutlu bir evlilik hayal olmak zorunda değil. Sağlıklı bir ilişkide olması gerekenleri öğrendikten sonra siz de aşkınızı sonsuza dek canlı tutabilirsiniz. İşte aşkınızın hiç bitmemesi için her gün yapmanı gerekenler...
İlişki uzmanlarına göre iletişim, sağlıklı bir ilişkinin temelidir. Partnerinizin tüm korkularınızı, umutlarınızı ve inançlarınızı anlamasına imkan tanımalı ve aynı fikirde olmadığınızda bunu birbirinize rahatça söyleyebilmelisiniz. İletişim yalnızca dinlemek değildir, partnerinizi aktif bir şekilde dinlemeniz de çok önemli
Çeşitli konularla ilgili ortak görüşlerin olması, güçlü bir ilişkinin olmassa olmazı. Stresinizi azaltırken yakınlığınızı arttıracak ortak bir aktivite, ilişkinizi güçlü ve sağlıklı tutmanızı sağlar. Bunun için her ikinizin de ilgisini çekecek küçük bir aktivite yapabilirsiniz.
Partnerinize iltifat etmek, komik fotoğraf atmak ya da sohbet etmek… Tüm bunlar aranızdaki yakınlığı korumak için birebir. Ona onu düşündüğünüzü söylememek için hiçbir sebep yok! Üstelik pek çok kişi, yakın ilişkilerde mesajları yanıtlamanın ve sohbeti devam ettirmenin önemli olduğunu düşünüyor.
Birlikte yaşamaya başladığınızda partnerinizin daha önce hiç görmediğiniz huylarını ve ihtiyaçlarını görebilirsiniz. Bu sinyalleri doğru bir şekilde yorumlamayı öğrenin ve küçük detaylara özen gösterin.
Gündelik hayatın pratikleri içerisinde ev işleri önemli bir yer tutar. Günümüzde çiftler ev işlerini eşit bir şekilde paylaşmayı tercih ediyorlar. Yapılan araştırmalar da çiftlerin ev işlerini birlikte yapmalarından daha mutlu olduklarını doğruluyor. Günlük işleri birlikte yapmak hem partnerinizin omuzlarından fazla yükü almak hem de mutlu bir ilişkye sahip olmak için önemli bir detaydır.
Birbirinize minnettarlığınızı ve takdirinizi ifade etmek, sağlıklı ilişkilerin olmazsa olmazlarından biri. Partnerinize iltifat etmekten ya da onu ne kadar takdir ettiğinizi söylemekten çekinmeyin. Tüm bunlar ilişkinizde iyileştirici bir rol üstlenecek.
Kahkaha adeta ilişkinizin temel taşıdır. Birlikte gülmek, dünyayı aynı şekilde gördüğünüzü düşündürdüğü için sizleri yakınlaştırır.
Partnerinize minnettarlığınızı göstermenin pek çok yolu vardır. Küçük ve sevimli sürprizler de buna dahil! Minnettarlık, kararlı ve uzun bir ilişkinin anahtarıdır. Ne kadar takdir ederseniz o kadar takdir edileceğinizi unutmamalısınız.
Aşk her zaman toz pembe değildir. Kimi zaman bazı konularda anlaşamayabilir, tartışabilirsiniz. Bu noktada önemli olan tartışmayı sağlıklı bir şekilde ilerletebilmektir. Kimi zaman uyumak ve sorunu bir sonraki gün çözmeye çalışmak iyi bir fikir gibi gözükse de araştırmalar tam tersini iddia ediyor! Sorunlarınızı aynı gün içinde konuşmaya ve çözmeye özen göstermelisiniz.
Partnerinize ne kadar değerli olduğunu göstermek için yalnızca birkaç saniyeye ihtiyacınız var! Ufak bir detay gibi görünse de ona onu özlediğinizi göstermek, ilişkinizi güçlendirmek için harika bir yol. Birçok ilişki uzmanı, kırgınlıkları önlemek için selamlaşmanın ve vedalaşmanın çok önemli olduğunun altını çiziyor.
Tabii ki her zaman bu iki kelimeyi söylemek zorunda değilsiniz. Sevginizi ifade etmenin pek çok yolu var. Örneğin partnerinize zorlandığı bir konuda yardımcı olabilir ya da evi toplayabilirsiniz.
Yapılan bir araştırmaya göre çiftler, en çok ufak sürprizler karşısında mutlu oluyorlar. Bir rutine sıkışıp kalmak yerine partnerinize sürprizler yaparak ilişkinizi ve aşkınızı canlı tutabilirsiniz. Bu en sevdiği atıştırmalığı almak ya da sevdiği bir yemeği yapmak olabilir.
Yapılan araştırmalar, aynı anda yatağa gitmenin mutlu ilişkiler için bir anahtar olduğunu söylüyor. Aynı rutine girmenizi sağlayan bu durum, birbirinize vakit ayırmak için de birebir. Ek olarak yatakta yaptığınız sohbetlerin de ilişkiniz için çok önemli olduğunu unutmamalısınız.
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