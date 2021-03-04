Kritik önem taşıyor! Çiftlerin evlenmeden önce mutlaka birbirleriyle konuşması gereken 10 konu!

Evlilik temelde iki insanın hayatlarını birleştirmesini ifade eder. Evlenenlerin sayılarının pandemiyle birlikte düşüşe geçtiği günümüzde boşanma oranları da artmıştır. Uyuşmazlık ve iletişim eksikliği boşanmaların en yaygın iki nedeni olarak bilinir. Evlendikten sonra çıkabilecek sorunları en aza indirmek için aslında öncesinde bazı konuların konuşulması daha sağlıklı olacaktır. Aşktan gözü kör olanların perdelerini aralayacak o konuları sizler için araştırdık. FİNANS BİRLEŞTİRME Zaman içerisinde tarafların kazandıkları paraları ortak bir şekilde idare etmelerini planlamaları oldukça önemlidir. Ortak hesabın olması dışında her iki bireyin de kendine ait özel bir hesabı olabilir. Kişilerin maaşı ve gelirine bağlı olarak aylık olarak ihtiyaç duyulan para üzerine anlaşma sağlanmalıdır. Ayrıca, ortak finansmanınızdan elde edilen paranın ne zaman kullanılabileceğine karar verilmesi gerekir. BORÇ “Borç yiğidin kamçısıdır” atasözü adeta bugünler için söylemiştir. Çünkü evlilik hazırlıkları beraberinde büyük bir borç yükünü de getirir. Tarafların gerçek borçlarını teyit etmesi ve ilerleyen süreçte bu borçları ödeme konusunda planlama yapması işleri kolaylaştırır. Üstelik ilişkide şeffaf bir şekilde bu konunun konuşulması kişilerin birbirlerine olan güveni arttırır.

EMEKLİLİK Bir gün herkes işinden ayrılarak emekli olacak. Evlilik aslında beraber yaşlanma sözüyle yola çıkılan bir müesse olduğu için emeklilik planlarının ortak olması da önemlidir. Kimileri emekli olduğunda sahil kasabasına yerleşerek daha huzurlu bir hayat hayal ederken kimileri ise daha maceracı olarak dünyayı dolaşmak isteyebilir. Hayat beklentilerindeki bu farklar ilişkinizin yıpranmasına neden olabilir. ÇOCUK Evlenmek isteyen herkes çocuk sahibi olmayı istemek zorunda değildir. Her iki birey çocuk sahibi olmak istese bile çocuklarınız beklediğinizden farklı bir şekilde büyüdülerse, nasıl tepki vereceğiniz gibi önemli konuların da konuşulması gerekir. Kimi ilişkiler için ise çocuk sahibi olmak kaçınılmaz bir sondur. Bu nedenle çocuk sahibi olamama durumunda B planını önceden konuşmak mantıklı olacaktır. Eğer çocuk sahibi olamazsanız bu durumda ne yapacaksınız? Evlat mı edineceksiniz yoksa tüp bebek yöntemine mi başvuracaksınız? Tüm bu konular açık bir şekilde masaya yatırılmalıdır. EV İŞLERİ Ev işleri, önemsiz bir konu gibi gözükse de aslında yaygın bir kavga tetikleyicisidir. Evde huzurlu bir ortam olmasını istiyorsanız her bir kişinin sorumlu olacağı işler hakkında konuşmak çok daha faydalı olacaktır.