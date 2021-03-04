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Kritik önem taşıyor! Çiftlerin evlenmeden önce mutlaka birbirleriyle konuşması gereken 10 konu!

Seray Üstün Seray Üstün 04.03.2021 14:15 | Son Güncelleme:
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Kritik önem taşıyor! Çiftlerin evlenmeden önce mutlaka birbirleriyle konuşması gereken 10 konu!

Evlilik kararı pek çoğu kişi için sanıldığında daha büyük sorumlulukları beraberinde getirir. Evlilik planlaması belki de hayatın en önemli kararlarından biridir. Hazırlıklar aylar öncesinde başlar ancak düğün telaşı içerisindeki çiftler çoğu zaman yaşamları için kritik noktaları konuşmaz.

Evlilik temelde iki insanın hayatlarını birleştirmesini ifade eder. Evlenenlerin sayılarının pandemiyle birlikte düşüşe geçtiği günümüzde boşanma oranları da artmıştır. Uyuşmazlık ve iletişim eksikliği boşanmaların en yaygın iki nedeni olarak bilinir. Evlendikten sonra çıkabilecek sorunları en aza indirmek için aslında öncesinde bazı konuların konuşulması daha sağlıklı olacaktır. Aşktan gözü kör olanların perdelerini aralayacak o konuları sizler için araştırdık.

FİNANS BİRLEŞTİRME

hesap

Zaman içerisinde tarafların kazandıkları paraları ortak bir şekilde idare etmelerini planlamaları oldukça önemlidir. Ortak hesabın olması dışında her iki bireyin de kendine ait özel bir hesabı olabilir. Kişilerin maaşı ve gelirine bağlı olarak aylık olarak ihtiyaç duyulan para üzerine anlaşma sağlanmalıdır. Ayrıca, ortak finansmanınızdan elde edilen paranın ne zaman kullanılabileceğine karar verilmesi gerekir.

BORÇ

borç

“Borç yiğidin kamçısıdır” atasözü adeta bugünler için söylemiştir. Çünkü evlilik hazırlıkları beraberinde büyük bir borç yükünü de getirir. Tarafların gerçek borçlarını teyit etmesi ve ilerleyen süreçte bu borçları ödeme konusunda planlama yapması işleri kolaylaştırır. Üstelik ilişkide şeffaf bir şekilde bu konunun konuşulması kişilerin birbirlerine olan güveni arttırır.

EMEKLİLİK

emeklilik

Bir gün herkes işinden ayrılarak emekli olacak. Evlilik aslında beraber yaşlanma sözüyle yola çıkılan bir müesse olduğu için emeklilik planlarının ortak olması da önemlidir. Kimileri emekli olduğunda sahil kasabasına yerleşerek daha huzurlu bir hayat hayal ederken kimileri ise daha maceracı olarak dünyayı dolaşmak isteyebilir. Hayat beklentilerindeki bu farklar ilişkinizin yıpranmasına neden olabilir.

ÇOCUK

bebek

Evlenmek isteyen herkes çocuk sahibi olmayı istemek zorunda değildir. Her iki birey çocuk sahibi olmak istese bile çocuklarınız beklediğinizden farklı bir şekilde büyüdülerse, nasıl tepki vereceğiniz gibi önemli konuların da konuşulması gerekir. Kimi ilişkiler için ise çocuk sahibi olmak kaçınılmaz bir sondur. Bu nedenle çocuk sahibi olamama durumunda B planını önceden konuşmak mantıklı olacaktır. Eğer çocuk sahibi olamazsanız bu durumda ne yapacaksınız? Evlat mı edineceksiniz yoksa tüp bebek yöntemine mi başvuracaksınız? Tüm bu konular açık bir şekilde masaya yatırılmalıdır.

EV İŞLERİ

ev işi

Ev işleri, önemsiz bir konu gibi gözükse de aslında yaygın bir kavga tetikleyicisidir. Evde huzurlu bir ortam olmasını istiyorsanız her bir kişinin sorumlu olacağı işler hakkında konuşmak çok daha faydalı olacaktır.

ALDATMA

aldatma

İlişkilerinin bir çoğu aslında sadakat temelinin sarsılması nedeniyle noktalanır. Evlenmeden önce partnerinizle aldatma konusu üzerine bir konuşma yapmanız tanımların anlaşılması açısından yararlı olacaktır. Tarafların “Ben aldatırım” diyeceğini elbette ki düşünmüyoruz ancak aldatma olarak sayılacak durumlar kişilere göre farklılaşabilir. Örneğin, bir kişi öpüşmenin aldatma olduğunu düşünürken, bir başkası eski sevgiliyle buluşmanın kabul edilemez olduğunu düşünebilir. Bu yüzden iki taraf da aldatmanın ne demek olduğuna dair fikirlerini açıkça beyan etmelidir.

HAYALLER VE GELECEK PLANLARI

hayaller

Kendinizi 5 ila 30 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Bu bir mülakat sorusu gibi gelebilir, ancak kişilerin istekleri her zaman partneriyle uyuşmayabilir.

KIRMIZI ÇİZGİLER

kırmızı çizgi

İnsanların tahammül sınırları bazı durumlarda aşabilir. Özellikle hayatınız içerisinde ya da ev düzeninde kırmızı çizgileriniz varsa bunları partnerinizle paylaşmanız daha huzurlu olmanıza yardımcı olacaktır.

YAŞANACAK YER

yaşam

Bu apaçık görünse de, insanlar evlenmeden önce bunun hakkında konuşmayı ihmal edebilirler. Kırsal alana mı yoksa şehre mi yerleşmeleri gerektiği, paylaşmak üzere oldukları yaşamda büyük bir fark yaratabilir. Eşlerden birinin bir apartman dairesinde yaşamak istemesi ve diğerinin önünde verandası olan bir evde yaşama hayalleri de memnuniyetsizliğe yol açabilir.

FİZİKSEL RAHATSIZLIKLAR VE AKIL HASTALIKLARI

sağlık

Biyolojik olarak uyumlu olmak, özellikle ikiniz de çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız hayati önem taşır. En azından, ailelerininki de dahil olmak üzere birbirlerinin fiziksel ve zihinsel sağlık geçmişi konusunda dürüst olabilirler.

Çiftler ne çok hangi konu üzerinden tartışıyor? Popüler tartışma konuları nelerdir?Çiftler ne çok hangi konu üzerinden tartışıyor? Popüler tartışma konuları nelerdir?


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Anahtar Kelimeler:
Aldatma
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