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İlişkide bunları yapıyorsa tehlike çanları çalıyor demektir!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
GÜNDEM  | 29.09.2019 05:20 | Son Güncelleme

İlişkide partnerinizin size farklı davrandığını hissediyorsanız bu yazıyı okumanın tam sırası! Belki de tehlikeli hareketlerden birini yapıyordur. İşte o tehlike arz eden hareketler...

İlişkide bunları yapıyorsa tehlike çanları çalıyor demektir!

İlişkinizde zaman zaman problemler yaşayabilirsiniz ancak önemli olan bu problemlerin üstesinden partnerinizle beraber gelebilmek. İlişkinizin sağlıklı olup olmadığına buraya bakarak karar verdikten sonra tehlikeli davranışları okumaya başlamanız sizin için daha uygun olabilir. İşte şimdi onun bu hareketlerini anlamanın tam zamanı! Detaylar için sizleri yazımıza alalım.

1. Partnerinizin sık sık eski ilişkileri ve başka kişiler hakkında kötü konuşması

Sürekli sıkıntı çeken biriyle beraber olduğunuzda onun kötü enerji sizi de etkiliyor olabilir. Geçmişte o kadar problem yaşamış ki onunla düzgün bir gelecek kurmak neredeyse bir hayal. Ayrıca bu davranışı geçmişi geçmişte bırakamayan biri olduğunu da gösteriyor.

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2. Üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmemesi

Biraz sorumsuz olup hayata karşı rahat davranmak iyi bir özellik olabilir ama burada bahsettiğimiz ileri boyutlardaki sorumsuzluklar. Hepinizin partnerinize danışmak ve sorunları onunla halletmek istediği konular ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda partneriniz sorumluluk almıyorsa bu durum sizin için de can sıkıcı olabilir.

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3. Eski sevgilisine takıntılı olması

Herkes geçmişinde bir şeyler yaşıyor, bu karşılıklı saygı gösterilmesi gereken bir durum. Ancak partneriniz, eski sevgilisi konusunda takıntılıysa ve sürekli bu konuyu açıyorsa onunla konuşmanın vakti gelmiş demektir!

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4. Partneriniz sürekli sizden bir şeyler saklaması ve size yalan söylemesi

İlişkide yalan olmamalı, her şey dürüstçe yaşanmalı. Eğer partneriniz size yalan söylüyorsa bu, aranızdaki saygıyı da yok eder. Birlikte olduğunuz kişiye güvenmezseniz sizi hayal kırıklığına uğratır.

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5. Sizi sürekli eleştirmesi

Birlikte olduğunuz kişi, sizi hatalarınızla ve kusurlarınızla sevebilmeli. Kaşınız, gözünüz, kilonuz veya herhangi bir özelliğiniz sebebiyle sizi eleştiriyorsa bu büyük bir problem. Sizi geliştirdiğini hissetmiyorsanız ona zaman ayırmaya değmez.

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6. Diğer insanlara karşı kaba davranması

Eğer partnerinizin diğer insanlara karşı nazik davranmıyorsa bunu çoğu insanı değersiz görmesi olarak düşünebilirsiniz. Böyle olduğu zaman da partneriniz, siz dahil birçok insanı görmezden gelir ve bu zamanla sizi yıpratır.

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7. Onun kötü davranışlarını başkalarına karşı haklı göstermenizi istemesi

Herhangi bir arkadaş ortamında veya başka insanların yanında sürekli partnerinizi korumak ve desteklemek zorunda kalmamalısınız. Onun yaptığı hareketleri siz açıklamayın. Bırakın açıklaması varsa kendisi açıklasın!

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8. Görüştüğünüz insanlara ve gittiğiniz yerlere karışması

Elbette birlikte olduğunuz kişi sizin hayatınıza dahil olmak ister ancak bu sürekli kimle görüştüğünüzü ya da nereye gittiğinizi sorgulayarak olmamalı. Siz farklı hayatlar yaşıyorsunuz ve birbirinize özgürlükler sağlamalısınız.

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9. Sizinle gelecek hakkında konuşmaması

İleride hayatınızı birleştireceğiniz insanla geleceğiniz hakkında konuşabiliyor olmalısınız. Kendinizi nerede gördüğünüz, nelere sahip olmak istediğiniz partneriniz için de önemli. İletişim kurmaktan asla taviz vermemelisiniz. Gelecekteki ideallerinizin hepsi olmasa da bir kısmı benzerlik göstermelidir.

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10. Yakın çevresinden insanlarla tanışma isteğinizi reddetmesi

Partnerinizi ailenizle ya da yakın akrabalarınızla tanıştırmamanız için geçerli sebepleriniz olabilir. Ancak sizi en yakın arkadaşlarıyla tanıştırmıyorsa bu önemli bir problem.

11. İlişkiniz belli bir seviyeye geldiğinde bile isim koymak istememesi

İhtiyacınız olduğunu düşündüğünüzde ilişkiye bir isim koymak gerekir. Ancak partneriniz sizin için bunu bile yapmıyorsa onunla sakin ve ciddi bir şekilde konuşmalısınız. Siz oyuncak değilsiniz ve sürekli ne yaşadığınızı sorgulamanız gerekmiyor.

12. İlişkinizdeki sorunlarla ilgilenmemesi

İlişkideki sorunlar konuşmadan çözülmez. Eğer ilişkinizin sağlıklı bir şekilde devam etmesini istiyorsanız sorunlar hakkında karşılıklı konuşmalısınız. Ancak partneriniz konuşmayı reddederse kendinizi kaybolmuş gibi hissedebilirsiniz. Bu yüzden konuşmayan bir partnerle zaman kaybetmeyin!

13. İsteklerinizi ve ihtiyaçlarınızı umursamaması

Partneriniz sizin ne istediğinizi veya neye ihtiyacınız olduğunu umursamıyorsa onu boşvermenin vakti gelmiş! Bir ilişki yaşarken tarafların karşılıklı olarak değer gördüğünü hissetmesi gerekir yoksa beraber olmanın ne anlamı kalır?

14. Partnerinizin sizi değiştirmeye çalışması

Herkes kendine has özellikleriyle eşsizdir. Hayatınızda olan kişinin sizi değiştirmesine izin vermemelisiniz. Partnerinizin sizi istediği kişi haline getirmesine gerek yok çünkü eğer sizi seviyorsa her halinizle sevmeli

15. Onun yanındayken sizi güvende hissettirmemesi

İlişkinizde böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda bunun tek çaresi daha fazla zaman harcamadan ilişkiye sonlandırmak çünkü artık sizin yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Kendinizi güvende hissetmeyi ve değer görmeyi hak ediyorsunuz.

16. Partnerinizin size karşı çok takıntılı olması

Partnerinizin kendi eski ilişkilerine ve sizin eski ilişkilerinize takıntılı olması zaten bir problem. Ancak birlikte olduğunuz kişi, size de çok takıntılıysa bu da bir probleme işaret eder. İkiniz farklı hayatlara sahipsiniz ve ona ayırmadığınız sürelerde kendi hayatınızı özgürce yaşamalısınız.

17. En ufak konuda bile sizi suçlu konumuna düşürmesi

Elbette ilişkide suçlu olacağınız konular gündeme gelebilir ancak asıl önemli olan partnerinizin her konuda sizi suçlamaması. Sizi suçlamayı alışkanlık haline getirdiyse ondan hızla uzaklaşmalısınız çünkü bu ciddi bir manipülasyon ve buna katlanmak zorunda değilsiniz.

18. İlişkide çifte standart uygulaması

Eğer hayatınızdaki kişi kendi yaptığı eylemleri sizin yapamayacağınızı söylüyor ve çifte standart uyguluyorsa ciddi anlamda düşünülmesi gereken bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz.

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