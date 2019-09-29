İlişkide bunları yapıyorsa tehlike çanları çalıyor demektir!

İlişkinizde zaman zaman problemler yaşayabilirsiniz ancak önemli olan bu problemlerin üstesinden partnerinizle beraber gelebilmek. İlişkinizin sağlıklı olup olmadığına buraya bakarak karar verdikten sonra tehlikeli davranışları okumaya başlamanız sizin için daha uygun olabilir. İşte şimdi onun bu hareketlerini anlamanın tam zamanı! Detaylar için sizleri yazımıza alalım.
Sürekli sıkıntı çeken biriyle beraber olduğunuzda onun kötü enerji sizi de etkiliyor olabilir. Geçmişte o kadar problem yaşamış ki onunla düzgün bir gelecek kurmak neredeyse bir hayal. Ayrıca bu davranışı geçmişi geçmişte bırakamayan biri olduğunu da gösteriyor.
Biraz sorumsuz olup hayata karşı rahat davranmak iyi bir özellik olabilir ama burada bahsettiğimiz ileri boyutlardaki sorumsuzluklar. Hepinizin partnerinize danışmak ve sorunları onunla halletmek istediği konular ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda partneriniz sorumluluk almıyorsa bu durum sizin için de can sıkıcı olabilir.
Herkes geçmişinde bir şeyler yaşıyor, bu karşılıklı saygı gösterilmesi gereken bir durum. Ancak partneriniz, eski sevgilisi konusunda takıntılıysa ve sürekli bu konuyu açıyorsa onunla konuşmanın vakti gelmiş demektir!
İlişkide yalan olmamalı, her şey dürüstçe yaşanmalı. Eğer partneriniz size yalan söylüyorsa bu, aranızdaki saygıyı da yok eder. Birlikte olduğunuz kişiye güvenmezseniz sizi hayal kırıklığına uğratır.
Birlikte olduğunuz kişi, sizi hatalarınızla ve kusurlarınızla sevebilmeli. Kaşınız, gözünüz, kilonuz veya herhangi bir özelliğiniz sebebiyle sizi eleştiriyorsa bu büyük bir problem. Sizi geliştirdiğini hissetmiyorsanız ona zaman ayırmaya değmez.
Eğer partnerinizin diğer insanlara karşı nazik davranmıyorsa bunu çoğu insanı değersiz görmesi olarak düşünebilirsiniz. Böyle olduğu zaman da partneriniz, siz dahil birçok insanı görmezden gelir ve bu zamanla sizi yıpratır.
Herhangi bir arkadaş ortamında veya başka insanların yanında sürekli partnerinizi korumak ve desteklemek zorunda kalmamalısınız. Onun yaptığı hareketleri siz açıklamayın. Bırakın açıklaması varsa kendisi açıklasın!
Elbette birlikte olduğunuz kişi sizin hayatınıza dahil olmak ister ancak bu sürekli kimle görüştüğünüzü ya da nereye gittiğinizi sorgulayarak olmamalı. Siz farklı hayatlar yaşıyorsunuz ve birbirinize özgürlükler sağlamalısınız.
İleride hayatınızı birleştireceğiniz insanla geleceğiniz hakkında konuşabiliyor olmalısınız. Kendinizi nerede gördüğünüz, nelere sahip olmak istediğiniz partneriniz için de önemli. İletişim kurmaktan asla taviz vermemelisiniz. Gelecekteki ideallerinizin hepsi olmasa da bir kısmı benzerlik göstermelidir.
Partnerinizi ailenizle ya da yakın akrabalarınızla tanıştırmamanız için geçerli sebepleriniz olabilir. Ancak sizi en yakın arkadaşlarıyla tanıştırmıyorsa bu önemli bir problem.
İhtiyacınız olduğunu düşündüğünüzde ilişkiye bir isim koymak gerekir. Ancak partneriniz sizin için bunu bile yapmıyorsa onunla sakin ve ciddi bir şekilde konuşmalısınız. Siz oyuncak değilsiniz ve sürekli ne yaşadığınızı sorgulamanız gerekmiyor.
İlişkideki sorunlar konuşmadan çözülmez. Eğer ilişkinizin sağlıklı bir şekilde devam etmesini istiyorsanız sorunlar hakkında karşılıklı konuşmalısınız. Ancak partneriniz konuşmayı reddederse kendinizi kaybolmuş gibi hissedebilirsiniz. Bu yüzden konuşmayan bir partnerle zaman kaybetmeyin!
Partneriniz sizin ne istediğinizi veya neye ihtiyacınız olduğunu umursamıyorsa onu boşvermenin vakti gelmiş! Bir ilişki yaşarken tarafların karşılıklı olarak değer gördüğünü hissetmesi gerekir yoksa beraber olmanın ne anlamı kalır?
Herkes kendine has özellikleriyle eşsizdir. Hayatınızda olan kişinin sizi değiştirmesine izin vermemelisiniz. Partnerinizin sizi istediği kişi haline getirmesine gerek yok çünkü eğer sizi seviyorsa her halinizle sevmeli
İlişkinizde böyle bir durumla karşı karşıya kaldığınızda bunun tek çaresi daha fazla zaman harcamadan ilişkiye sonlandırmak çünkü artık sizin yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Kendinizi güvende hissetmeyi ve değer görmeyi hak ediyorsunuz.
Partnerinizin kendi eski ilişkilerine ve sizin eski ilişkilerinize takıntılı olması zaten bir problem. Ancak birlikte olduğunuz kişi, size de çok takıntılıysa bu da bir probleme işaret eder. İkiniz farklı hayatlara sahipsiniz ve ona ayırmadığınız sürelerde kendi hayatınızı özgürce yaşamalısınız.
Elbette ilişkide suçlu olacağınız konular gündeme gelebilir ancak asıl önemli olan partnerinizin her konuda sizi suçlamaması. Sizi suçlamayı alışkanlık haline getirdiyse ondan hızla uzaklaşmalısınız çünkü bu ciddi bir manipülasyon ve buna katlanmak zorunda değilsiniz.
Eğer hayatınızdaki kişi kendi yaptığı eylemleri sizin yapamayacağınızı söylüyor ve çifte standart uyguluyorsa ciddi anlamda düşünülmesi gereken bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz.
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