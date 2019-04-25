İlişkiler hakkında bunları yanlış biliyormuşuz!

Mutlu ilişkiler hakkında hepimizin bildiği doğru bilinen yanlışlar vardır. Kafamızda dolaşan bu bilgiler ideal ilişkinin nasıl olması gerektiğini söyleyip durur ve bizi de ilişkimizi de yorar. Biz de sizler için mutlu ilişkide doğru bilinen yanlışları bir araya getirdik. Siz de ilişkinizde pürüz yaşamak istemiyorsanız bu bilgileri gözardı etmemenizde fayda var bizden söylemesi...
Bütün ilişkiler inanılmaz büyük bir tutkuyla başlamaz. Bu nedenle, yalnızca tutku ve kıvılcımlara değil, aynı zamanda bir kişinin yanında hissettiğiniz (veya hissetmediğiniz) güvenlik ve rahatlık hissine de dikkat etmek önemlidir. Güçlü bir ilişki için birlikte gülüp birbirinize güvenmeniz çok daha mühimdir.
Her insanın kendi zevkleri ve hobileri vardır. Eğer müzik seviyorsanız ve sevgiliniz spor yapmaktan hoşlanıyorsa konuşacak hiçbir şeyiniz olmayacağını ve birlikte mutsuz olacağını düşünmeyin. Aksine, kişisel mutluluk ve zevkleriniz eşinizin gözünde sizi daha çekici hale getirecektir.
Bu da diğerleri gibi bir şehir efsanesidir. Evet, kavga etmeyen çift vardır tabii ama bu mükemmel bir ilişki için olmazsa olmaz bir şey demek değildir. Her ilişkide inişler ve çıkışlar olur. İstatistiklere göre insanlar gerçekten önemsedikleri kişiler ile tartışırmış.
Tabii ki partnerinizin çevresini sevebilirsiniz ama çoğu zaman hiç hoşlanmadığınız birisi ile sırf sevgiliniz alınmasın diye görüşmek sizi yıpratabilir. Onun yerine anlaşılır bir biçimde bunları konuşup, ortak nokta bulmalısınız. Kimse sizi bu konu hakkında yargılayamaz. Özetle, harika ilişki için kendinizi sevmediğiniz kişiler ile görüşmeye zorlamayın.
Herkes sevdiğini dibinde ister ama bu bir şart değildir. Arada herkesin nefes almaya ve kendi başına bir şeyler başarmaya ihtiyacı vardır. “Biz bir çiftiz, benden ayrı şunu yapamazsın” gibi söylemler, ilişkiyi yıpratmaktan başka bir şey yapmaz. Mutlu çiftler yeri geldiğinde uzak kalabilir ama bu ilişkilerinde bir zedelenmeye yol açmaz.
Çiftlerin en çok yanıldığı nokta “neden filmlerdeki gibi olamıyoruz”dur. Olamazsınız çünkü kendinizi bir duruma hapsetmek ve aynısını yapmayı düşünüp durursanız, yaşadığınız anın tadını çıkaramayabilirsiniz. Her şey filmlerdeki gibi mükemmel olamayabilir ama yaşadığınız deneyimleri nasıl daha iyi ve zevkli hale getireceğinizin ipuçları siz ve partnerinizde!
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