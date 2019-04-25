İlişkiler hakkında bunları yanlış biliyormuşuz!

Mutlu ilişkiler hakkında hepimizin bildiği doğru bilinen yanlışlar vardır. Kafamızda dolaşan bu bilgiler ideal ilişkinin nasıl olması gerektiğini söyleyip durur ve bizi de ilişkimizi de yorar. Biz de sizler için mutlu ilişkide doğru bilinen yanlışları bir araya getirdik. Siz de ilişkinizde pürüz yaşamak istemiyorsanız bu bilgileri gözardı etmemenizde fayda var bizden söylemesi...

İdeal bir ilişkide başlangıç her zaman tutkulu olmalıdır

Bütün ilişkiler inanılmaz büyük bir tutkuyla başlamaz. Bu nedenle, yalnızca tutku ve kıvılcımlara değil, aynı zamanda bir kişinin yanında hissettiğiniz (veya hissetmediğiniz) güvenlik ve rahatlık hissine de dikkat etmek önemlidir. Güçlü bir ilişki için birlikte gülüp birbirinize güvenmeniz çok daha mühimdir.

Mutlu çiftler, aynı zevklere sahiptir

Her insanın kendi zevkleri ve hobileri vardır. Eğer müzik seviyorsanız ve sevgiliniz spor yapmaktan hoşlanıyorsa konuşacak hiçbir şeyiniz olmayacağını ve birlikte mutsuz olacağını düşünmeyin. Aksine, kişisel mutluluk ve zevkleriniz eşinizin gözünde sizi daha çekici hale getirecektir.

Mutlu çiftler asla kavga etmez

Bu da diğerleri gibi bir şehir efsanesidir. Evet, kavga etmeyen çift vardır tabii ama bu mükemmel bir ilişki için olmazsa olmaz bir şey demek değildir. Her ilişkide inişler ve çıkışlar olur. İstatistiklere göre insanlar gerçekten önemsedikleri kişiler ile tartışırmış.