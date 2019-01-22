İlişkileriyle ilk günden beri olay olan Metin Hara ile Adriana Lima hakkında bir iddia daha

Bir yılı aşkın süredir birlikte olan ve geçen yılın son haftalarında da aralarına bir soğukluk giren Metin Hara ile Adriana Lima hakkındaki iddialar bitmek bilmiyor.

Son olarak People dergisi ve onu kaynak gösteren yabancı basın, aşkın bittiğini ileri sürdü.

2017 yılının yaz aylarından beri birlikte olan Hara ve Lima'nın yollarını ayırdığını duyuran dergi, başlarda ilişkinin çok iyi gittiği yazdı.

Haberde daha sonra Adriana Lima'nın "Hanımlar siz kötü yetiştirilmiş erkekler için rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Onu iyileştirmek, değiştirmek, ebeveynlik yapmak ya da yetiştirmek sizin göreviniz değil. Siz bir partner istiyorsunuz, proje değil" paylaşımına da yer verildi.

Bunun ardından Lima'nın sosyal medya hesabında Hara ile çekilen bütün pozlarını sildiğine de dikkat çekildi.

Ayrılık iddialarının konuşulduğu dünya basınında; Adriana Lima'nın sözcüsünün bu ayrılık iddialarını yalanladığını da belirtildi.

Ancak ikilinin ayrıldığını ileri süren haberde aynı anda paylaştıkları el ele pozdan hiç söz edilmemesi kafalarda soru işaretleri yarattı. Habere yapılan bazı okur yorumlarında bu konu da hatırlatıldı.



