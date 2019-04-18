İlişkinizi kurtaracak altın kural! Sosyal medyadaki fotoğraflara beraber bakıyorsanız...

İlişkideki "canım cicim" ayları gelip geçtikten sonra çiftler parıltıyı yeniden kazanmak için çeşitli aktiviteleri birlikte yapmaya çalışır, eskisinden daha çok vakit geçirip eksik noktaları tamamlamaya çalışır.
Peki size aşkınızı yeniden canlandırmak için sadece tatlı hayvan fotoğraflarına bakabileceğinizi söylesek, bize ne kadar inanırdınız?
İlk okuduğumuzda biz de çok şaşırsak da yapılan araştırmaya göre uzun süre birlikte olan çiftler ilişkide tutkuyu, aşkı ilk günkü kadar taze tutamıyor. Fakat, bunun üzerine derin bir çalışma gerçekleştiren bilim insanları aslında şirin, birbirinden tatlı hayvan fotoğraflarına bakarak da ilişkiyi yeniden ateşleyebileceğinizi söylüyor.
Florida Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar da bu konuda başta çok şüpheliydi. Araştırmayı yöneten bilim insanlarından Bilim James K. McNulty, “Evlilikle o kadar basit ve alakasız bir şeyin, insanların ilişkileri hakkında nasıl hissettiğini etkileyebileceği beni şüphelendirdi” dedi.
Ancak fikri yeniden kontrol etmeye karar verdiler ve dünyaya öngörülemeyen, ama tatlı bir bilgi sundular.
Bu çalışmada, 40 yaşın altında 144 evli çift yer aldı. Her biri en az 5 yıllık evli.
Başlangıç olarak çiftler, evlilikteki tatminin seviyesini belirten formları doldurdular ve daha sonra 2 gruba ayrıldılar.
Daha sonra, 6 hafta boyunca her üç günde bir, eşlere partnerlerinin fotoğrafının bulunduğu bir dizi resim gösterildi. İlk gruba doğa fotoğrafları gösterilirken diğer gruba şirin hayvan fotoğrafları gösterildi.
Katılımcılar bu çalışmanın asıl amacını bilmiyorlardı. Onlar, fotoğraflara baktıklarındaki tepki hızlarını ve konsantrasyonlarını test edeceklerini düşünüyorlardı. Sonuçlar gelince herkes çok şaşırdı. Araştırmanın sonucuna göre eşleriyle tavşan, yavru kedi veya yavru köpek fotoğraflarına bakanlar, deneye katılmadan önceki hallerinden çok daha sıcak dolu bakıyorlardı. Deneyin sonunda evliliklerindeki tatminlik seviyelerini yeniden değerlendirmeleri istediğinde, ilk verdiği puandan çok daha fazla puan verdikleri görüldü.
"İşe yaradığına gerçekten çok şaşırdım. , Hatırlanması gereken en önemli şey, eğer bir çift ciddi problemler yaşıyorsa, bu yöntem yardımcı olacaktır ama sorunu çözmeyecektir. Ama heyecanı geri kazanmak için bu yöntem denemeye değer" diyen bilim insanı James K. McNulty çiftlerin kendilerini biraz rahat bırakması gerektiğini sözlerine ekledi.
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