İlişkinizi kurtaracak altın kural! Sosyal medyadaki fotoğraflara beraber bakıyorsanız...

İlişkideki "canım cicim" ayları gelip geçtikten sonra çiftler parıltıyı yeniden kazanmak için çeşitli aktiviteleri birlikte yapmaya çalışır, eskisinden daha çok vakit geçirip eksik noktaları tamamlamaya çalışır.

Peki size aşkınızı yeniden canlandırmak için sadece tatlı hayvan fotoğraflarına bakabileceğinizi söylesek, bize ne kadar inanırdınız?

İlk okuduğumuzda biz de çok şaşırsak da yapılan araştırmaya göre uzun süre birlikte olan çiftler ilişkide tutkuyu, aşkı ilk günkü kadar taze tutamıyor. Fakat, bunun üzerine derin bir çalışma gerçekleştiren bilim insanları aslında şirin, birbirinden tatlı hayvan fotoğraflarına bakarak da ilişkiyi yeniden ateşleyebileceğinizi söylüyor.

Florida Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar da bu konuda başta çok şüpheliydi. Araştırmayı yöneten bilim insanlarından Bilim James K. McNulty, “Evlilikle o kadar basit ve alakasız bir şeyin, insanların ilişkileri hakkında nasıl hissettiğini etkileyebileceği beni şüphelendirdi” dedi.

Ancak fikri yeniden kontrol etmeye karar verdiler ve dünyaya öngörülemeyen, ama tatlı bir bilgi sundular.