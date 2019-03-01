İlişkiye girmek için çağırdığı kişiyi gasp etti!

Edinilen bilgiye göre, H.S. (30) adlı şahıs, internet üzerinden fuhuş amacıyla Defne S. adlı kadın ile iletişime geçti. Konuşma sonrası İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi’ndeki eve giden H.S., evde bulunan 2 kadınla yeniden fuhuş pazarlığına girdi. Pazarlık sırasında bir anda kadınların abisi rolünde eve gelen 3 erkek, kadınları başka odaya alarak H.S.’yi bıçak ve silahla tehdit ederek cebindeki 550 TL’yi aldı. Daha sonra H.S.’nin cüzdanındaki kredi kartını alan 3 kişiden 2’si bankamatiğe giderek kartlardan 5 bin TL çekti.

Parayı çeken şahısların eve dönmesi sonrasında ise H.S. evden gönderildi. Olayın üzerinden bir gün geçtikten sonra H.S. polise giderek şahıslar hakkında şikayetçi oldu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemede şahısların Atatürk Mahallesi’nde başka bir evde kaldıklarını tespit etti. Eve baskın düzenleyen polis, internetten fuhuş pazarlığı yapan Defne kod adlı F.Ç. (24), M.Ç. (20), K.E. (22) ve 18 yaşından küçük N.G. ve S.T.’yi gözaltına aldı.