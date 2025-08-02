İlk beyin bilgisayarı yapıldı! Maymun beynini taklit ediyor...

Çin'in önde gelen eğitim kurumlarından Zhejiang Üniversitesi, yapay zeka ve beyin araştırmalarında çığır açacak yeni bir teknolojiye imza attı. Xinhua Haber Ajansı'na göre Darwin Monkey adını verdikleri bilgisayar yalnızca hesaplama gücüyle değil, aynı zamanda görme, duyma, dil ve öğrenme yeteneklerini entegre eden ilk beyin benzeri bilgisayar olma özelliği taşıyor.

Darwin Monkey, entegre yapay zeka uygulamaları sayesinde yalnızca veri işleme değil, insan benzeri bilişsel süreçleri de taklit edebiliyor. Bu teknoloji, özellikle Tıp, eğitim, endüstriyel otomasyon alanlarında devrim yaratabilecek potansiyele sahip.

MATEMATİK PROBLEMİ ÇÖZÜYOR

Mantıksal çıkarım yapabiliyor, içerik üretebiliyor, karmaşık matematik problemlerini çözebiliyor. Araştırmacılar, bilgisayarın makak maymununun beyin işlevlerini başarılı bir şekilde taklit ettiğini belirtiyor.