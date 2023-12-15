İlk bölümüyle büyük ses getiren Atatürk filminin ikinci kısmının afişi yayınlandı! Afişi bile sosyal medyada gündem yaratmaya yetti

Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin ilk kısmı televizyonda 75 dakikalık özel yayının ardından 3 Kasım’da 132 dakika uzunluğundaki sinema versiyonuyla izleyiciyle buluştu. İkinci film ise 5 Ocak'ta izleyicisiyle buluşacak. Aras Bulut İynemli'nin başrolünü üstlendiği Atatürk’ün çocukluğu ile başlayan “Atatürk 1881-1919” filmi, Millî Mücadele’ye giden yolda kahramana dönüşerek hem kendi hem de ülkesinin kaderini değiştiren bir lideri olma serüvenine odaklanıyor.
Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün rolünü üstlediği "Atatürk 1881-1919" filminin ikinci afişi paylaşıldı. Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, 5 Ocak’ta Türkiye’de vizyona girecek. Film Türkiye'deki vizyonunun ardından yurt dışındaki izleyiciyle buluşacak.