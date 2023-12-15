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    4. İlk bölümüyle büyük ses getiren Atatürk filminin ikinci kısmının afişi yayınlandı! Afişi bile sosyal medyada gündem yaratmaya yetti

    İlk bölümüyle büyük ses getiren Atatürk filminin ikinci kısmının afişi yayınlandı! Afişi bile sosyal medyada gündem yaratmaya yetti

    15.12.2023 15:33 | Son Güncelleme:
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    Başrolünde Aras Bulut İynemli’nin oynadığı "Atatürk 1881-1919"un ikinci filminin afişi paylaşıldı. 5 Ocak'ta vizyona girecek olan film "Atatürk II" adını taşıyor ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşı’na ve 1919 yılında Samsun'a çıkışına kadar yaşanan sürece odaklanıyor.

    İlk bölümüyle büyük ses getiren Atatürk filminin ikinci kısmının afişi yayınlandı! Afişi bile sosyal medyada gündem yaratmaya yetti

    Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin ilk kısmı televizyonda 75 dakikalık özel yayının ardından 3 Kasım’da 132 dakika uzunluğundaki sinema versiyonuyla izleyiciyle buluştu. İkinci film ise 5 Ocak'ta izleyicisiyle buluşacak. Aras Bulut İynemli'nin başrolünü üstlendiği Atatürk’ün çocukluğu ile başlayan “Atatürk 1881-1919” filmi, Millî Mücadele’ye giden yolda kahramana dönüşerek hem kendi hem de ülkesinin kaderini değiştiren bir lideri olma serüvenine odaklanıyor.

    İKİNCİ AFİŞİ PAYLAŞILDI

    kapak atatürk

    Aras Bulut İynemli'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün rolünü üstlediği "Atatürk 1881-1919" filminin ikinci afişi paylaşıldı. Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, 5 Ocak’ta Türkiye’de vizyona girecek. Film Türkiye'deki vizyonunun ardından yurt dışındaki izleyiciyle buluşacak.

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    Aras Bulut İynemli Atatürk filmi
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