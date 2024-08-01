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İlk dakikada maçtan çekildi! Olimpiyatlara damga vuran 'trans boksör' eylemi

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
01.08.2024 16:13
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki boks müsabakasında İtalyan kadın boksör Angela Carini, maçın ilk dakikasında Cezayirli trans boksör Imane Khelif'e karşı maçtan çekildi. Cezayirli boksör Khelif, 2023’te cinsiyet uygunluk testini geçemeyerek Kadınlar Boks Ligi’nden elenmişti. Carini maçtan çekildikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı. Busenaz Sürmeneli'nin yarı finale kalması halinde Imane Khelif ile eşleşmesi mümkün.

İlk dakikada maçtan çekildi! Olimpiyatlara damga vuran 'trans boksör' eylemi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilginç bir olay yaşandı. Cezayirli boksör Imane Khelif, İtalyan kadın boksör Angela Carini ile karşı karşıya geldi. Biyolojik olarak erkek olan Cezayirli trans boksör Imane Khelif'e karşı Carini maçın ilk dakikasında karşılaşmadan çekildi.

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Khelif'in 2023 yılındaki cinsiyet uygunluk testini geçemeyerek elendiği öğrenildi. Sosyal medyada gündem olan olay sonrası Carini yıllarca emek verip katıldığı Olimpiyat Oyunları'ndan elenmiş oldu.

MAÇIN İLK DAKİKASINDA ÇEKİLDİ

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks kategorisinde İtalyan kadın boksör Angela Carini, Cezayirli trans boksör Imane Khelif ile karşı karşıya geldi.

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Carini maçın ilk dakikasında Khelif'e karşı pes etti.

Maçın sonunda hakemler trans boksör Imane Khelif'i galip olarak ilan ettikten sonra Carini hüngür hüngür ağladı.

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2023'TE CİNSİYETİ YÜZÜNDEN ELENMİŞTİ

Cezayirli trans boksör Imane Khelif 2023’te cinsiyet uygunluk testini geçemeyerek Kadınlar Boks Ligi’nden elenmişti.

BUSENAZ SÜRMENELİ İLE EŞLEŞEBİLİR

Busenaz Sürmeneli, yarı finale kalması halinde muhtemelen Cezayirli Imane Khelif ile eşleşecek.

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Anahtar Kelimeler:
Boks Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
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