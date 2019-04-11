İlk defa bir kara deliğin canlı fotoğrafı çekildi

İlk kara delik fotoğrafı hakkında konuşmaya başlamadan önce, biraz kara deliğin varlığından ne olduğundan ve bu fotoğrafın neden çekildiğinden bahsedelim.

KARA DELİK NEDİR?

Bilim dünyası kara delikler hakkında çok az bilgiye sahip. Hala kara delik nedir sorusunun net bir cevabı bulunabilmiş değil. Yine de kara delikleri çok büyük kütleye sahip, çekim alanında bulunan herşeyi içerisine çeken kozmik yapılar olarak tanımlamak mümkün.

Peki kara delik herşeyi yutuyorsa fotoğrafı nasıl çekilecek? Belki de günlerdir tartışılan en önemli konulardan birisi de bu. Fakat burada kara delik fotoğrafından kasıt, kara deliğin içerisi değil.

Malum, kara delikler yapılarından ötürü ışığı bile içerisine çekebiliyor. Dolayısıyla ışığı bile içerisine çeken bir yapının fotoğrafını çekmek imkansız diyebiliriz.

Zaten bilim adamlarının kara delik fotoğrafından kastı da kara deliğin çevresindeki ışımalar. Kara delikler maddeleri ve cisimleri yutarken, disk çevresindeki yüksek hız nedeniyle gazlar parlamaya ve ışımaya başlıyor. İşte bilim adamlarının fotoğrafını çektikleri şey, bu ışımalar.