İlk defa bir kara deliğin canlı fotoğrafı çekildi

İlk kara delik fotoğrafı hakkında konuşmaya başlamadan önce, biraz kara deliğin varlığından ne olduğundan ve bu fotoğrafın neden çekildiğinden bahsedelim.
Bilim dünyası kara delikler hakkında çok az bilgiye sahip. Hala kara delik nedir sorusunun net bir cevabı bulunabilmiş değil. Yine de kara delikleri çok büyük kütleye sahip, çekim alanında bulunan herşeyi içerisine çeken kozmik yapılar olarak tanımlamak mümkün.
Peki kara delik herşeyi yutuyorsa fotoğrafı nasıl çekilecek? Belki de günlerdir tartışılan en önemli konulardan birisi de bu. Fakat burada kara delik fotoğrafından kasıt, kara deliğin içerisi değil.
Malum, kara delikler yapılarından ötürü ışığı bile içerisine çekebiliyor. Dolayısıyla ışığı bile içerisine çeken bir yapının fotoğrafını çekmek imkansız diyebiliriz.
Zaten bilim adamlarının kara delik fotoğrafından kastı da kara deliğin çevresindeki ışımalar. Kara delikler maddeleri ve cisimleri yutarken, disk çevresindeki yüksek hız nedeniyle gazlar parlamaya ve ışımaya başlıyor. İşte bilim adamlarının fotoğrafını çektikleri şey, bu ışımalar.
Dünyanın ilk kara delik fotoğrafı hakkındaki detaylara geçmeden şunu da belirtelim. Şimdiye kadar yukarıdaki fotoğrafta olduğu gibi pek çok kara delik görseliyle karşılaşmış olabilirsiniz. Fakat bu görseller gerçek bir kara deliğe ait değildi. Belli simülasyon programları sonrasında kara deliğin böyle bir görünüme sahip olacağı tahmin ediliyordu. Nitekim tahmin edildiği üzere çevresi parlak gaz bulutlarıyla kaplı devasa bir oluşumla karşılaştık.
Gökbilimciler dünyanın ilk kara delik fotoğrafı hakkında bazı açıklamalarda bulundular. Virgo galaksi kümesindeki M87 adlı galakside yer alan bu kara deliğin, evrenin en büyük kara deliklerinden biri olduğu tahmin ediliyor.
Yaklaşık olarak 40 milyar km çapa sahip olan dev kara delik, dünyadan 3 milyon kat daha büyük. Dünya üzerindeki 8 dev teleskop kullanılarak çekilen bu fotoğrafta devasa bir kara delik görünüyor.
Bu arada bu kara deliğin dünyamızdan 500 bin katrilyon km uzakta olduğunu da hatırlatalım. Bakalım bilim insanları önümüzdeki günlerde dünyanın ilk kara delik fotoğrafıyla ilgili yeni açıklamalarda bulunacaklar mı? Bekleyip göreceğiz.
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