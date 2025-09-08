EĞİTİM

İlk ders zili çaldı: Gaziantepli öğrencilere ulaşım müjdesi...

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden öğrencilere sevindirici bir haber geldi. İlk ders zilinin çalmasıyla hayata geçirilen abonman kart sistemi sayesinde öğrenciler, toplu taşıma araçlarını 1 TL’nin altında bir ücretle kullanabilecek. Uygulama, öğrencilerin ulaşım maliyetlerini azaltarak eğitime daha kolay erişim sağlamayı hedefliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin ulaşımda daha uygun koşullarda seyahat edebilmesi için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Başlatılan abonman kart sistemi sayesinde öğrenciler, toplu taşımadan çok daha avantajlı şekilde yararlanabilecek.

YENİ SİSTEM

Yeni sistem kapsamında öğrenciler, aylık 400 binişi sadece 350 TL’ye kullanacak. Böylece bir biniş ücreti 87,5 kuruşa denk gelerek 1 TL’nin altına düşmüş olacak. Öğrenciler mevcut indirimli seyahat kartlarını abonman karta dönüştürerek Büyükşehir Belediyesi’ne ait turuncu otobüslerde, tramvayda ve Gaziray’ da abonman haklarını kullanabilecek.

Özel Halk Otobüsleri’nden (sarı ve mavi) yararlanmak isteyen öğrenciler ise abonman kartlarına aynı zamanda bakiye yükleyerek kullanıma devam edebilecek.

Abonmanlık sisteminde yüklenen biniş hakları devredilemeyeceği için bir ay içerisinde kullanılması gerekiyor. Başvuru yapmak isteyen öğrenciler, Gaziantep Kart İşlem Merkezleri üzerinden kart dönüşüm işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, öğrenci dostu uygulamasıyla öğrencilere hem ekonomik hem de sürdürülebilir bir ulaşım imkanı sunmayı hedefliyor.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

En Çok Aranan Haberler

