İlk filminde ödül aldı... Vildan Atasever kimdir, nereli? İşte Vildan Atasever'in hayatı...

Onu Hülya Avşar'la oynadığı "Kadın İsterse" dizisinde tatlı bir kız olarak, "Kader" filminde ise Uğur olarak tanıdık. Şimdilerde Vildan Atasever'in hayatı merak ediliyor. Vildan Atasever kimdir, kaç yaşında?
26 Temmuz 1982 Bursa doğumlu Vildan Atasever, Erzurumlu bir ailenin beş çocuğundan birisi olarak dünyaya geldi. Vildan Atasever ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da Bahçelievler Gürsoy Koleji'nde tamamladıktan sonra, lise eğitimini Cihangir Koleji'nde yaptı. Tiyatro oyunculuğuna henüz 15 yaşındayken başlayan Vildan Atasever, amatör olarak başladığı oyunculuğa profesyonel olarak devam etti.
2010 yılında ise İsmail Hacıoğlu ile evlendi ve 4,5 yıl sonra 21 Ocak 2015'te boşandı. Ünlü çift anlaşarak boşandığını duyurdu.
Atasever ilk olarak, Perihan Mağden'in yazdığı İki Genç Kız filminde Handan rolüyle karşımıza çıktı. Ardından bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde rol aldı.
Hülya Avşar'la oynadığı "Kadın İsterse" dizisinde Avşar'ın küçük kızını canlandırdı. Atasever, "İki Genç Kız" adlı filmde de Hülya Avşar'ın kızını canlandırmıştı.
"İki Genç Kız" filmi ile Altın Portakal ödülü kazandı ve ilk filminde bu ödülü alması tartışma yarattı. Atasever daha sonra yine ödül getirecek bir filmde yer aldı. 2006 yılında Kader filminde oynadı ve 18. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.
Ödülün ardından Atasever Bıçak Sırtı, Yaralı Yürek ve Gece Sesleri dizilerinde rol aldı. Daha sonra Gani Müjde'nin senaryosunu yazıp yönettiği Osmanlı Cumhuriyeti filminde ünlü oyuncu Ata Demirer ile başrol oynadı. Film gişede 1.423.000 kişi tarafından izlenerek çok sevilen filmlerden biri oldu.
Atasever, Özcan Deniz ile birlikte Samanyolu dizisinde oynadı. Bu dizinin ardından TRT 1'de Başrolde Aşk dizisine rol aldı.
Vildan Atasever en son Kanal D'de yayınlanan Yazın Öyküsü oynadı.
2005 - 42. Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu
2007 - 18. Ankara Uluslararası Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu
2015 - 20. Sadri Alışık Sinema Ödülleri, Dram dalında "Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu
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