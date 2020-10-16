İlk filminde ödül aldı... Vildan Atasever kimdir, nereli? İşte Vildan Atasever'in hayatı...

Onu Hülya Avşar'la oynadığı "Kadın İsterse" dizisinde tatlı bir kız olarak, "Kader" filminde ise Uğur olarak tanıdık. Şimdilerde Vildan Atasever'in hayatı merak ediliyor. Vildan Atasever kimdir, kaç yaşında?

VİLDAN ATASEVER KİMDİR?

26 Temmuz 1982 Bursa doğumlu Vildan Atasever, Erzurumlu bir ailenin beş çocuğundan birisi olarak dünyaya geldi. Vildan Atasever ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da Bahçelievler Gürsoy Koleji'nde tamamladıktan sonra, lise eğitimini Cihangir Koleji'nde yaptı. Tiyatro oyunculuğuna henüz 15 yaşındayken başlayan Vildan Atasever, amatör olarak başladığı oyunculuğa profesyonel olarak devam etti.

2010 yılında ise İsmail Hacıoğlu ile evlendi ve 4,5 yıl sonra 21 Ocak 2015'te boşandı. Ünlü çift anlaşarak boşandığını duyurdu.

Atasever ilk olarak, Perihan Mağden'in yazdığı İki Genç Kız filminde Handan rolüyle karşımıza çıktı. Ardından bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde rol aldı.

Hülya Avşar'la oynadığı "Kadın İsterse" dizisinde Avşar'ın küçük kızını canlandırdı. Atasever, "İki Genç Kız" adlı filmde de Hülya Avşar'ın kızını canlandırmıştı.