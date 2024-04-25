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"İlk gece hamile kaldım" diyerek yaşadıklarını anlattı! Esra Ezmeci'de anlattıklarına kimse anlam veremedi...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.04.2024 14:21
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Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan programında konuk olan Ayşegül adındaki genç kadın imam nikahıyla evlendi ve evlilikten 10 gün sonra evine gelen eltisinin isteğiyle şoke oldu. 20 yaşındaki Ayşegül "İlk gece hamile kaldım" diyerek anlattıklarıyla ağızları açıkta bıraktı.

"İlk gece hamile kaldım" diyerek yaşadıklarını anlattı! Esra Ezmeci'de anlattıklarına kimse anlam veremedi...

Kendisine gelen mesajlara verdiği yanıtlarla adından söz ettiren Esra Ezmeci bu mesajların sahiplerini zaman zaman da yayına çıkarıyor. Bu sefer de yayında 20 yaşındaki Ayşegül vardı.

İmam nikahı ile evlenerek hamile kalan Ayşegül eltisinin evlendikten 10 gün sonra evine geldiğini ve "İkizin olursa birini bize verirsiniz" dediğini söyledi. Genç kadın ayrıca "Çocuğu aldırmak istedim görümcem Feride 20 milyar verelim çocuğu bana ver dedi, akla bak" diyerek isyan etti.

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Genç kadın "Düğündeki altınlarımı çaldı eşim bebeği istiyoruz seni istemiyoruz" dedi. Ayşegül adındaki kadın "Bebeği vermiyorum" deyince Ezmeci ise "Niye vereceksin canım bebeğini" diyerek tepki gösterdi.

2 ay evli kaldığını söyleyen kadın kocasının kendisini aldattığını da mesajları gördüğünü söyleyerek anlattı. Genç kadın dayak yediğini de söyledi.

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"MESAJLARINI YAŞADIM"

Yaşar adındaki eşinin kendisinden 19 yaş büyük olduğunu söyledi. Ayşegül "Mesajlarını yakaladım, ailesine gönderdim. Mesajlar çok kötü, seni istiyorum, otele gidelim birlikte olalım, gibi mesajlar, çok açık mesajlar" dedi.

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Yayına bağlanan Yaşar Bey ise iddiaları yalanladı ve "Huyu iyi çıkmayınca resmi nikahtan vazgeçtim. Saygısızlık yapıyordu" deyince Ayşegül Hanım sinirlendi. Ayşegül "Terbiyesiz, sen ne biçim adamsın" diyerek bağırdı.

Ayşegül Hanım Yaşar Bey'den hakkını isteyerek "Çocuğumla ortadayım hakkımı versin altınlarımı çaldı, bana bir ev alsın" dedi.

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