İlk iftar yemeğinizi farklı bir tatla taçlandırın! Cacıklı köfte nasıl yapılır? Cacıklı köfte malzemeleri nelerdir?

Ramazan sofraları her akşam başka başka tatlara ev sahipliği yapar. Ramazan ayı geldiğinde her gün yapılan yemeklerin dışına çıkılmak istenir. Hele bir de o Ramazan sofraları misafirler ile doluysa. O zaman ev hanımları ya da eşlerine yardım etmek isteyen beyler, farklı tatların peşine düşer. Size tadı ve sunuyla ağızları açık bırakacak bir yemek tarifi verelim. Cacıklı köfte tarifini duyanlarınız vardır ancak duymayanlar varsa hemen bu tarifi deneyebilir. İşte cacıklı köfte tarifine dair merak edilen detaylar!

CACIKLI KÖFTE MALZEMELERİ NELERDİR?

Köftesi için:

1 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı (2 parmak eksik) sıcak su

1/2 su bardağı irmik

1adet küçük boy soğan

1 adet yumurta

1/2 yemek kaşığı domates salçası

1/2 yemek kaşığı biber salçası

1,5 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Sosu için:

5 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1çay kaşığı karabiber

Yatağı için:

1 kilogram pazı

1/2 çay bardağı zeytinyağı

4 diş sarımsak

2,5 su bardağı süzme yoğurt

CACIKLI KÖFTE NASIL YAPILIR?

Öncelikle köfteyi hazırlamak için derin bir kapta bulguru sıcak su ile ıslatıp 2 dakika dinlendirmeye bırakalım. Daha sonra diğer malzemeleri ekleyip yoğuralım. Çok kuru olursa su ile yumuşatalım.

Sonra fındık büyüklüğünde yuvarlayalım serçe parmağımızla ortasına bastırarak şekil verelim. Bütün hamuru bu şekilde şekil vererek bitirelim.

Ardından derin bir tencereye sıcak su ekleyip, kaynayan suyun içerisinde köfteleri 5 dakika pişirdikten sonra süzelim.

Pazıları ince şekilde doğrayıp zeytinyağında tuzunu da ekleyip kavuralım. Daha sonra pazıları soğumaya bırakalım. Süzme yoğurdu sarımsakla ezelim ve ezdiğimiz sarımsakla karıştıralım. Soğuyan pazıyı da ekleyip karıştıralım. Genişçe bir tavada zeytinyağ ekleyip salça ile kavuralım. Üzerine köfteleri ekleyip salçanın karışmasını sağlayalım, en son biraz tuz ve karabiber ekleyip ocağın altını kapatalım. Servis tabağına öncelikle pazılı yoğurdu koyalım üzerine köfteleri koyalım. Herkese afiyet olsun...

