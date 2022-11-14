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  4. İlk kez 2011'de görüntülenmişti! Çalıkuşu çıvgını Samsun ve İstanbul'dan sona Bursa'da da ortaya çıktı, heyecan yarattı

İlk kez 2011'de görüntülenmişti! Çalıkuşu çıvgını Samsun ve İstanbul'dan sona Bursa'da da ortaya çıktı, heyecan yarattı

14.11.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalıkuşu çıvgını, Bursa’da ilk kez görüntülendi. Türkiye'de ilk kez 2011 yılında fotoğraflanarak kayıt altına alınan çalıkuşu çıvgını, kuş gözlemcileri ve fotoğrafçılar arasında heyecana sebep oldu. Daha önce Türkiye'de 8 kez kez görüntülenebilen çalıkuşu çıvgını, böylelikle İstanbul ve Samsun'dan sonra Bursa'da da fotoğraflanmış oldu.

İlk kez 2011'de görüntülenmişti! Çalıkuşu çıvgını Samsun ve İstanbul'dan sona Bursa'da da ortaya çıktı, heyecan yarattı

Türkiye’de 8. kez görülen çalıkuşu çıvgını, İstanbul ve Samsun'un ardından ilk kez Bursa’da da görüntülendi. Böylece, Bursa’da görüntülenen kuş türü sayısı 331’e yükseldi. Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından Bursa Karacabey’de yer alan longoz ormanında görüntülenen çalıkuşu çıvgını, kuş gözlemcileri ve fotoğrafçılar arasında heyecana sebep oldu.

"4 GRAM AĞIRLIĞINDA"

Kuşu önceki gün görüntüleyen Tüydeş, "Türkiye’de oldukça nadir görülen kuş türlerimizden. Kasım ayı itibarıyla kış boyu rastlantısal olarak görülebiliyor. 4 gram ağırlığında olan bu kuşun yaşam alanı esasında Avrupa’nın kuzeybatısında İngiltere ve çevresi ile Çin’in doğusu. Ancak kış aylarında görüldüğü ülkelerin dışında da sürprizler yapabiliyorlar" dedi.

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İLK KEZ 2011'DE SAMSUN'DA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Türkiye’de görülme ihtimali üzerinde durulan bu türün belgeli ilk kaydı Samsun’dan 2011 yılında gelmişti. Devam eden yıllarda Samsun ve İstanbul’da da farklı kış zamanlarında fotoğrafla belgelenen çalıkuşu çıvgını, son olarak geçtiğimiz hafta İstanbul Teknik Üniversitesi kampüsündeki koruda Özgür Ekincioğlu tarafından görüntülendi.

Bu kayıtla birlikte kuşun Türkiye’de görüldüğü şehirlere Samsun ve İstanbul’un ardından Bursa da eklenmiş oldu.

(İHA)

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Bursa kuş

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