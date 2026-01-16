Mynet Trend

İlk kez net görüntüleri yayınlandı! Dünyayla temasları olmayan kabile: "Gülümsediler"

Amazon araştırmacısı Paul Rosolie, yaklaşık 10 yıl önce görüntülediği dünyayla teması olmayan kabilenin yeni görüntülerini yayınladı.

Doğa koruma uzmanı Paul Rosolie, konuk olduğu Lex Clips kanalında yaklaşık 10 sene önce kaydettiği Amazon ormanlarında modern dünyayla teması olmayan kabilenin yeni görüntüleri yayınlandı.

İlk kez net görüntüleri yayınlandı! Dünyayla temasları olmayan kabile: "Gülümsediler" 1

Lex Fridman'ın podcast programına konuk olan Rosolie, bu yüksek çözünürlükte görüntülerin daha önce bir yerde yayınlanmadığını vurguladı. "Hayatımın en etkileyici deneyimi." diyen araştırmacı yaklaşık 20 yıldır Amazon’daki koruma çalışmalarında aktif görevde bulunuyordu.

İlk kez net görüntüleri yayınlandı! Dünyayla temasları olmayan kabile: "Gülümsediler" 2

"GÜLÜMSEDİLER"

Rosolie, kabile üyelerinin ilk anlarda ellerine yay ve ok gibi silahlar aldığını belirtti.

Kısa süre sonra ellerindeki silahları yere bırakan kabile üyelerinin meraklı gözlerle etrafı izlediği ve gülümsediğini de ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Amazon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
sakın oraya medeniyet adı altında zulüm götürmeyin
Bu kabile para cikarsa bizim tl den degerli olur
