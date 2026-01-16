İlk kez net görüntüleri yayınlandı! Dünyayla temasları olmayan kabile: "Gülümsediler"

Doğa koruma uzmanı Paul Rosolie, konuk olduğu Lex Clips kanalında yaklaşık 10 sene önce kaydettiği Amazon ormanlarında modern dünyayla teması olmayan kabilenin yeni görüntüleri yayınlandı.

Lex Fridman'ın podcast programına konuk olan Rosolie, bu yüksek çözünürlükte görüntülerin daha önce bir yerde yayınlanmadığını vurguladı. "Hayatımın en etkileyici deneyimi." diyen araştırmacı yaklaşık 20 yıldır Amazon’daki koruma çalışmalarında aktif görevde bulunuyordu.

"GÜLÜMSEDİLER"

Rosolie, kabile üyelerinin ilk anlarda ellerine yay ve ok gibi silahlar aldığını belirtti.

Kısa süre sonra ellerindeki silahları yere bırakan kabile üyelerinin meraklı gözlerle etrafı izlediği ve gülümsediğini de ifade etti.