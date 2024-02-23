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İlk maçın kahramanı olan Mauro Icardi rövanş maçında sahadan silindi! Arjantinli yıldız Sparta Prag kalesine şut dahi çekemedi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.02.2024 09:30 | Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a 4-1 mağlup olan Galatasaray Avrupa'ya veda ederken, ilk maçın kahramanı olan Mauro Icardi rövanş karşılaşmasında varlık gösteremedi. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Avrupa Ligi'nde 3-2'nin rövanşında deplasmanda Sparta Prag ile karşılaşan Galatasaray mücadeleden 4-1'lik mağlubiyetle ayrılırken Avrupa'ya beklenmedik bir şekilde veda etmişti.

İLK MAÇ GALİBİYETİ GETİRMİŞTİ

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Sarı-Kırmızılılar rövanş mücadelesinde beklentilerden çok uzak bir görüntü çizerken ilk maçta son dakikalarda attığı golle galibiyeti getiren Mauro Icardi rövanş karşılaşmasındaki performansı ise şaşkınlık yarattı.

ŞUT DAHİ ÇEKEMEDİ

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Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mauro Icardi 90 dakika sahada kalırken, 22 kez topla buluştu. %89 isabet oranıyla oynayan Arjantinli kaleye hiç şut çekemezken, 3 kez de top kaybı yaptı.

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