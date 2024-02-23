İlk maçın kahramanı olan Mauro Icardi rövanş maçında sahadan silindi! Arjantinli yıldız Sparta Prag kalesine şut dahi çekemedi

UEFA Avrupa Ligi'nde 3-2'nin rövanşında deplasmanda Sparta Prag ile karşılaşan Galatasaray mücadeleden 4-1'lik mağlubiyetle ayrılırken Avrupa'ya beklenmedik bir şekilde veda etmişti.

İLK MAÇ GALİBİYETİ GETİRMİŞTİ

Sarı-Kırmızılılar rövanş mücadelesinde beklentilerden çok uzak bir görüntü çizerken ilk maçta son dakikalarda attığı golle galibiyeti getiren Mauro Icardi rövanş karşılaşmasındaki performansı ise şaşkınlık yarattı.

ŞUT DAHİ ÇEKEMEDİ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mauro Icardi 90 dakika sahada kalırken, 22 kez topla buluştu. %89 isabet oranıyla oynayan Arjantinli kaleye hiç şut çekemezken, 3 kez de top kaybı yaptı.





